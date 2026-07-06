Amenazas a Bullrich y Pullaro tras detención del jefe de la barra de Rosario Central

Un grupo identificó con una bandera colgada en un puente de Rosario a la ministra de Seguridad y al gobernador de Santa Fe. El hecho se produjo horas después de la captura de un referente de Los Guerreros.

Una bandera con amenazas directas a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apareció colgada en un puente de la ciudad de Rosario. El hecho ocurrió pocas horas después de la detención de un referente de la barra brava de Rosario Central.

Según informaron fuentes policiales, la pancarta fue encontrada en la zona de avenida Godoy y Circunvalación. En letras grandes se leía un mensaje intimidatorio que vinculaba directamente a ambos funcionarios con la detención del jefe de “Los Guerreros”, la principal barra de Central. “Bullrich y Pullaro, esto no se va a quedar así”, decía parte del texto, según las imágenes que circulan en medios locales.

La detención que motivó la amenaza se produjo en las últimas horas en el marco de una investigación por asociación ilícita y extorsiones. El detenido, un hombre con antecedentes por violencia en espectáculos deportivos, es considerado uno de los líderes históricos del grupo. La operación fue coordinada entre fuerzas federales y la policía provincial, en línea con el endurecimiento del control sobre las barras que impulsan Bullrich y Pullaro desde hace meses.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que el hecho ya está en conocimiento de las autoridades y que se inició una investigación para identificar a los autores. “No vamos a tolerar ningún tipo de intimidación”, indicaron voceros oficiales. En Santa Fe, el gobierno provincial también repudió la aparición de la bandera y la calificó como un intento de amedrentamiento ante los avances en la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada.

Rosario vive desde hace años una ola de violencia ligada al narco y a las barras bravas, que muchas veces operan como brazo armado de esas organizaciones. La detención del jefe de Los Guerreros forma parte de una serie de operativos que en los últimos meses desarticularon varias bandas dedicadas a la extorsión de clubes, jugadores y empresarios locales.

Tanto Bullrich como Pullaro han hecho de la seguridad en Rosario una de sus banderas políticas más visibles. La ministra impulsó la llegada de fuerzas federales y la implementación de protocolos más estrictos en los estadios, mientras que el gobernador santafesino impulsó leyes provinciales para endurecer las penas a quienes utilicen la violencia en el fútbol.

Hasta el momento no hay detenidos por la colocación de la bandera, pero las cámaras de seguridad de la zona y las pericias en el lugar son clave para avanzar en la investigación. Fuentes consultadas indicaron que se trataría de un mensaje de advertencia por la detención, aunque no se descarta que forme parte de una escalada mayor.

En los próximos días se espera que las autoridades brinden más detalles sobre el avance de la causa y las medidas de protección que se tomarán para los funcionarios amenazados. Por ahora, el clima en la ciudad sigue tenso, con un aumento de la presencia policial en puntos clave.