Murió José “Nene” Sanfilippo, una de las máximas glorias del fútbol argentino

A los 91 años falleció el histórico goleador de San Lorenzo, cinco veces máximo artillero del fútbol argentino y parte fundamental del equipo que rompió la hegemonía de River y Boca en los años 50 y 60.

José "Nene" Sanfilippo, uno de los delanteros más letales que dio el fútbol argentino, falleció este miércoles a los 91 años. La noticia fue confirmada por San Lorenzo, el club de sus amores, donde se convirtió en ídolo eterno y donde dejó marcas que aún hoy resisten el paso del tiempo.

Nacido en Buenos Aires el 4 de julio de 1933, Sanfilippo debutó en primera en 1953 y rápidamente se ganó un lugar entre los grandes nombres del fútbol local. Entre 1956 y 1962 fue el máximo goleador del campeonato argentino en cinco ocasiones, un récord que solo igualaron algunos de los mejores delanteros de la historia. En total, convirtió 207 goles con la camiseta azulgrana, lo que lo ubica como uno de los máximos artilleros históricos del club de Boedo.

Su etapa dorada coincidió con uno de los ciclos más recordados de San Lorenzo: el equipo que en 1959 se quedó con el título de Primera División cortando una larga sequía y rompiendo la tradicional supremacía de River y Boca. Ese equipo, conocido como "Los Matadores" en su versión posterior, tuvo en Sanfilippo a su figura descollante. El "Nene" no solo era un definidor implacable dentro del área, sino que también se destacaba por su temperamento y su capacidad para aparecer en los partidos clave.

Además de su paso por San Lorenzo, Sanfilippo tuvo breves etapas en Boca Juniors, donde llegó a jugar 17 partidos y convertir 9 goles, y en el fútbol italiano, defendiendo los colores del Napoli y del Genoa. También integró la Selección Argentina, aunque su relación con el combinado nacional no fue la más fluida: disputó 29 partidos y marcó 8 goles, pero se perdió el Mundial de 1962 por decisión técnica.

Tras su retiro, Sanfilippo se dedicó a entrenar y también tuvo un paso por la política, aunque siempre se lo recordó fundamentalmente por su trayectoria como jugador. En los últimos años vivía en una residencia geriátrica y su salud se había deteriorado notablemente. Su muerte genera un profundo dolor en el mundo del fútbol argentino, especialmente entre los hinchas de San Lorenzo que lo consideran, junto a nombres como Riera, Micheli o Ponce, parte de la galería de inmortales.

Desde Última Hora Diario enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad azulgrana. El "Nene" Sanfilippo deja un legado de goles, garra y fidelidad a los colores que pocos jugadores pueden igualar en la historia de nuestro fútbol.