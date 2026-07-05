AFA cambia el sistema de clasificación a las Copas CONMEBOL para 2026

La Asociación del Fútbol Argentino modificó los criterios de acceso a Libertadores y Sudamericana. Se prioriza el campeonato local y se reduce el peso de la Copa de la Liga. Detalles del nuevo formato.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió un nuevo sistema de clasificación a las copas CONMEBOL para la temporada 2026. El cambio, anunciado este miércoles, busca dar mayor relevancia al torneo de la Liga Profesional y ajustar los cupos en función del rendimiento en el campeonato anual.

Según la resolución aprobada por el Comité Ejecutivo, los dos primeros puestos de la tabla anual de la Liga Profesional clasificarán directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El tercer y cuarto lugar también irán a la Libertadores, pero deberán disputar las fases previas.

La gran novedad es la reducción del peso de la Copa de la Liga. Hasta esta temporada, el campeón de ese certamen obtenía un cupo directo a la Libertadores; ahora ese equipo solo clasificará a la Sudamericana, salvo que ya haya asegurado un lugar en la Libertadores por la tabla anual.

Además, el campeón de la Copa Argentina mantendrá su cupo a la fase de grupos de la Libertadores, tal como venía ocurriendo. De esta manera, Argentina conservará sus seis cupos en la máxima competencia continental: cuatro por la Liga Profesional y dos por Copa Argentina y posibles reclasificaciones.

Para la Copa Sudamericana 2026, los cupos se repartirán de la siguiente manera: el quinto y sexto de la tabla anual de la Liga Profesional, más el campeón de la Copa de la Liga (si no clasificó antes a la Libertadores) y el perdedor de la final de la Copa Argentina. En total, Argentina seguirá teniendo seis plazas en la Sudamericana.

Desde la AFA explicaron que el objetivo es “premiar la regularidad durante todo el año” y evitar que un equipo que tenga un mal año en la Liga pero gane la Copa de la Liga desplace a clubes con mejor desempeño global. La modificación se alinea con lo que viene pidiendo hace tiempo un sector importante de los dirigentes y técnicos.

El cambio entrará en vigencia a partir del próximo ciclo de competiciones, es decir, una vez finalizada la Liga Profesional 2025. Por lo tanto, la Copa de la Liga que se jugará en el primer semestre de 2025 aún otorgará el cupo directo a la Libertadores según el formato vigente.

Esta decisión se da en un contexto donde la CONMEBOL también viene modificando sus formatos, con más equipos en fase de grupos y un calendario más exigente. Los clubes argentinos ya comenzaron a planificar sus planteles pensando en este nuevo panorama de clasificación.

El anuncio fue recibido con opiniones divididas. Mientras algunos festejan que se valore más la tabla anual, otros lamentan que se quite peso a la Copa de la Liga, un torneo que nació precisamente para dar más competencia en el primer semestre.

Desde Última Hora Diario consultamos a dirigentes de dos clubes del interior que coincidieron en que el cambio “es más justo con quien trabaja durante todo el año”. En las próximas semanas se espera que la AFA publique el reglamento completo con todos los detalles y posibles casos de excepción.