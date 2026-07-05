Los argentinos que acompañan a Messi en Inter Miami

Además de Lionel Messi, el Inter Miami cuenta con varios compatriotas en su plantel. Repasamos quiénes son los jugadores argentinos del equipo de la MLS.

El arribo de Lionel Messi al Inter Miami en junio de 2023 no solo transformó al club de la MLS, sino que también generó un pequeño éxodo de futbolistas argentinos que hoy integran el plantel dirigido por Gerardo Martino.

Además del capitán de la Selección, hay otros cinco argentinos en el equipo: cuatro en el plantel principal y uno en el equipo reserva. Esto convierte al Inter Miami en uno de los equipos con mayor presencia argentina fuera del país.

Los argentinos del plantel principal

Sergio Busquets no es argentino, pero el mediocampo cuenta con Federico Redondo, hijo de Fernando Redondo, quien llegó procedente de Argentinos Juniors. El joven volante de 21 años se consolidó rápidamente y ya es pieza importante en el mediocampo junto a Messi y Busquets.

Tomás Avilés, defensor central de 20 años, llegó también desde Racing Club. Es uno de los proyectos más interesantes del club y alterna titularidad con la experiencia de otros centrales.

Leonardo Campana no es argentino (es ecuatoriano), pero en la delantera y mediocampo también aparece Benjamín Cremaschi, aunque su caso es particular: nacido en Estados Unidos, tiene pasaporte argentino y representa a la Selección Sub 20 albiceleste. Muchos lo cuentan dentro de la “comunidad argentina” del plantel.

Diego Gómez es paraguayo. El quinto argentino confirmado en el primer equipo es el experimentado Facundo Farías, quien llegó en 2024 procedente de Colón de Santa Fe. El delantero, de gran proyección, sufrió una grave lesión pero ya está recuperado y busca minutos.

En el Inter Miami II

Además, en el equipo reserva (Inter Miami CF II) juega Matías Rojas, un mediocampista ofensivo que busca dar el salto al primer equipo. Su presencia refuerza la idea de Martino de rodear a Messi de futbolistas que entiendan su lenguaje futbolístico.

El rol de Martino y el proyecto

La presencia de Gerardo “Tata” Martino como entrenador no es un detalle menor. El rosarino conoce a la perfección el perfil de los jugadores argentinos y eso facilitó la llegada de varios de ellos. El proyecto deportivo del Inter Miami pasa por construir un equipo competitivo que no dependa exclusivamente de la magia de Messi, Di María (que ya se fue) o Suárez.

Cómo se armó el grupo argentino

La política de fichajes del club, con fuertes inversiones y la llegada de David Beckham como uno de los dueños, permitió traer jóvenes promesas del fútbol argentino con proyección. Tanto Avilés como Redondo llegaron con menos de 22 años y ya acumulan experiencia en la MLS y en copas internacionales.

Para el próximo mercado se especula con la posible llegada de algún otro argentino de renombre, aunque el plantel ya tiene una base sólida de compatriotas que ayudan a Messi a sentirse más cómodo lejos de casa.

Los números del equipo en la temporada actual muestran que esa mezcla de experiencia y juventud argentina está dando resultados: Inter Miami pelea los primeros puestos de la Conferencia Este y sueña con la Concachampions.

El dato de barrio

En el vestuario se habla mucho español rioplatense. Messi, Redondo, Avilés, Farías y hasta el propio Martino mantienen charlas técnicas y distendidas en el mismo idioma con el que crecieron en sus barrios de Rosario, Avellaneda o Casanova. Eso, según cuentan los propios jugadores, genera un ambiente diferente al resto de la liga.