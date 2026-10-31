Muestra Anual en Selva con exposiciones y desfile

La Escuela Nº 11 de Selva realizará su Muestra Anual con desfile, certamen gastronómico y exposición de trabajos comunitarios.

La comunidad educativa de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 11 “Tristán Malbrán” de la ciudad de Selva prepara su Muestra Anual para el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas, frente al edificio escolar y con entrada libre y gratuita.

La directora de la institución, Vanina Marisa Paulón, destacó que el evento incluirá una exposición de trabajos, desfile de modas y el certamen Master FP Chef. Además, la escuela mantendrá abiertas las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027.

Sur Santiagueño informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-10-29. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 29 de octubre de 2026.