Sociedad

Creatividad y conciencia ambiental en Herrera

El Colegio N.º 3 República de Venezuela de Herrera sorprendió con una propuesta de vestuarios confeccionados con materiales reciclados.

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Por Brenda Olmedo Brenda Olmedo es un perfil editorial especializado en información policial y sociedad. Relata hechos sensibles con precisión, fuen...
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Creatividad y conciencia ambiental en una superproducción estudiantil de Santiago del Estero
Sur Santiagueño · Santiago del Estero

El Colegio N.º 3 República de Venezuela de la localidad de Herrera llevó adelante una iniciativa donde cada curso asumió el desafío de confeccionar vestuarios utilizando materiales reciclados, destacando la creatividad y el compromiso de los estudiantes con el medio ambiente.

La propuesta promovió la reutilización de materiales y el valor del trabajo colectivo, logrando una superproducción de vestuarios originales elaborados por los propios alumnos.

Sur Santiagueño informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-09-20. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 20 de septiembre de 2026.

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