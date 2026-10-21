Fin de clases 2026 en Santiago del Estero: fechas por nivel

Inicial termina el 4 de diciembre; Primario y Secundario el 11. Recuperación, cierre del ciclo el 18, receso y feriados que quedan en 2026.

En Santiago del Estero las clases de 2026 terminan el viernes 4 de diciembre en Nivel Inicial y el viernes 11 de diciembre en Primario y Secundario. El cierre formal del ciclo lectivo es el viernes 18 de diciembre y el receso escolar de verano comienza el sábado 19. Edición consultada el 21 de octubre de 2026.

Fechas de fin de clases por nivel

Nivel o modalidad Último día de clases Instancias posteriores Inicial Viernes 4 de diciembre Del 1 al 4 de diciembre, elaboración de informes evaluativos Primario Viernes 11 de diciembre Afianzamiento y recuperación de contenidos del 14 al 18 de diciembre Secundario Viernes 11 de diciembre Afianzamiento y recuperación del 9 al 11 de diciembre; exámenes ordinarios del 14 al 18 de diciembre Educación Especial y Jóvenes y Adultos Viernes 11 de diciembre En Jóvenes y Adultos, afianzamiento y recuperación del 14 al 18 de diciembre, según el calendario del Consejo General de Educación Superior Viernes 27 de noviembre Exámenes desde el 30 de noviembre hasta el 18 de diciembre

El calendario oficial del Consejo General de Educación (CGE) indica que el 11 de diciembre finaliza el término lectivo de Primario y Secundario y que el 18 de diciembre finaliza el período escolar 2026. Para Educación Técnica, el documento consultado no fija un cierre propio distinto: registra la Semana de la Educación Técnica del 9 al 13 de noviembre y el Día de la Educación Técnica el 15 de noviembre.

Compensación y recuperación

En Primario, el período de compensación de aprendizajes va del 18 de noviembre al 3 de diciembre según una línea del calendario del CGE; otra línea del mismo documento indica que finaliza el 4 de diciembre.

El afianzamiento y la recuperación de contenidos de Primario se extienden del 14 al 18 de diciembre.

En Secundario, el período de afianzamiento y recuperación figura del 9 al 11 de diciembre. Radio Fantástica, en cambio, informa que las jornadas de recuperación llegan hasta el lunes 14; conviene confirmar con cada escuela.

En Primario, los exámenes libres figuran el 17 y 18 de diciembre.

Libretas, actos de cierre y receso

El calendario del CGE consultado no fija una fecha provincial de entrega de libretas para Primario y Secundario; cada establecimiento informa la suya. Sí recomienda realizar los actos de clausura entre el 9 y el 11 de diciembre. Para el Nivel Superior, el documento consigna la «Firma de libretas a cargo de los respectivos docentes». Según Radio Fantástica, la fecha de regreso a clases en 2027 la comunicará el Ministerio de Educación provincial.

Las vacaciones de invierno ya terminaron: fueron del 20 al 31 de julio.

Feriados y días no laborables que quedan

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable (originalmente el 20 de noviembre).

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. Conviene confirmar con cada escuela si hay clases ese día.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible, con el ciclo ya cerrado.

El calendario del CGE aclara que los feriados locales o provinciales no pueden vulnerar el Calendario Oficial.

Dónde se actualiza

Los cambios se comunican por el Ministerio de Educación y el Consejo General de Educación de la provincia y por cada establecimiento. Ver también Servicios de Santiago del Estero.

Fuentes