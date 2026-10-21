Feriados de noviembre y diciembre 2026 en Santiago del Estero

Qué días son feriado o no laborable en noviembre y diciembre de 2026 en Santiago del Estero, con su norma, y qué se sabe de asuetos provinciales.

En lo que queda de 2026 hay cinco fechas a tener en cuenta en Santiago del Estero: el lunes 9 de noviembre (feriado nacional por la visita del papa León XIV), el lunes 23 de noviembre (feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional), el lunes 7 de diciembre (día no laborable con fines turísticos), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Navidad). Al 21 de octubre no se halló un feriado provincial propio en ese período.

Calendario de noviembre y diciembre de 2026

Fecha Carácter Norma Alcance Lunes 9 de noviembre Feriado nacional (visita del papa León XIV) Decreto 1103/2026 Todo el territorio argentino Lunes 23 de noviembre Feriado trasladable (Día de la Soberanía Nacional, del viernes 20) Ley 27.399, art. 6 Todo el país Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Resolución 164/2025 Todo el país Martes 8 de diciembre Feriado inamovible (Inmaculada Concepción) Ley 27.399 Todo el país Viernes 25 de diciembre Feriado inamovible (Navidad) Ley 27.399 Todo el país

9 de noviembre: la visita papal

El Decreto 1103/2026, publicado el 28 de septiembre de 2026, dispone: «Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.» Por eso alcanza a Santiago del Estero. Los feriados del martes 10 (sólo Córdoba y Ciudad de Buenos Aires) y del miércoles 11 (sólo provincia de Buenos Aires) no rigen en la provincia. Según La Nación (19 de octubre), la visita del 8 al 11 de noviembre continúa confirmada, aunque el papa fue operado; conviene seguir las comunicaciones oficiales, porque este es el dato más sujeto a cambios.

23 de noviembre y fin de semana largo

La Ley 27.399 incluye el 20 de noviembre entre los feriados trasladables y establece que los que caen jueves o viernes pasan al lunes siguiente. En 2026 el 20 cae viernes, de modo que el feriado se traslada al lunes 23 y se forma un fin de semana largo del sábado 21 al lunes 23.

Diciembre: puente del 7 y feriados del 8 y el 25

La Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete fijó para 2026 tres días no laborables con fines turísticos; el último es el lunes 7 de diciembre. Junto con el martes 8 de diciembre, feriado inamovible, queda un descanso de cuatro días (del sábado 5 al martes 8). La Navidad cae viernes 25. El 24 y el 31 de diciembre no figuran como feriados en la Ley 27.399.

Bancos y administración pública

Según la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), «Las entidades financieras no funcionarán los días» incluidos en su tabla 2026, que contiene el 23 de noviembre, el 7 de diciembre, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. La tabla consultada no incluía el 9 de noviembre; ante la duda, conviene consultar a la entidad.

Sobre asuetos administrativos provinciales, no se encontró un decreto para noviembre o diciembre de 2026. Como antecedente, el Gobierno provincial decretó asueto administrativo el 2 de noviembre de 2023 (Día de los Fieles Difuntos) y el 24 y 31 de diciembre de 2025, en este último caso con adhesión a la medida nacional. Esos antecedentes no implican que se repitan en 2026: la confirmación debe buscarse en el Boletín Oficial provincial y en sde.gob.ar.

Qué no está confirmado

Feriados o asuetos municipales de Capital y La Banda para noviembre y diciembre: no se halló ninguna norma.

Asueto administrativo del 2 de noviembre, 24 y 31 de diciembre de 2026: sin decreto hallado al 21 de octubre.

Edición consultada el 21 de octubre de 2026. Los datos pueden cambiar por decretos posteriores; se actualizan en el Boletín Oficial de la Nación, en sde.gob.ar y en el Boletín Oficial de Santiago del Estero.

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Fuentes