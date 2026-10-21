Boleto de colectivo en Santiago capital: $1.390 y pedido a $1.700

El boleto urbano de la Capital cuesta $1.390 y las empresas piden hasta $1.700 al Concejo Deliberante. Estado del trámite y beneficios vigentes.

El boleto urbano de la ciudad de Santiago del Estero cuesta hoy $1.390, valor fijado por la Ordenanza 6619/26 del Concejo Deliberante de la Capital. Según Sur Santiago (20 de octubre de 2026), empresarios del transporte presentaron ante ese cuerpo un pedido para llevarlo hasta aproximadamente $1.700, y el planteo todavía no tiene aprobación definitiva.

Datos clave

Tema Dato Fuente Boleto único vigente (Capital) $1.390, Ordenanza 6619/26, sancionada el 12 de mayo de 2026 Concejo Deliberante (oficial) Votación de mayo Seis votos a favor del oficialismo y cuatro en contra (Frente Cambiemos y Libres del Sur) Diario Panorama (medio) Pedido actual de las empresas Hasta aproximadamente $1.700, una actualización cercana al 20 % Sur Santiago (medio) Estado del trámite Será analizado por los concejales; sin aprobación definitiva Sur Santiago (medio)

Qué rige hoy

El Concejo Deliberante informó que la Ordenanza 6619/26 llevó el boleto único a «Pesos Mil trescientos noventa ($ 1.390 )» para el transporte urbano de pasajeros de la ciudad, a partir de la promulgación de la norma. Los fundamentos citan el pedido de los operadores de actualizar la tarifa por «la quita del subsidio por el Gobierno Nacional», además del aumento de costos operativos y salariales. El Concejo señala que se acordó con las empresas «una serie de exigencias y obligaciones» para un servicio eficiente; la nota no las detalla.

Diario Panorama (12 de mayo de 2026) tituló que el mismo valor rige en La Banda y consigna que «idéntica medida tuvo lugar tras una votación» allí. Esa nota no informa la votación en La Banda ni la norma local, por lo que el dato debe confirmarse en el Concejo de La Banda.

Qué se pidió ahora

Sur Santiago informa que los empresarios del transporte presentaron el pedido «ante el Concejo Deliberante de la Capital» para llegar a «hasta aproximadamente $1.700». Según el medio, el planteo «será analizado por los concejales» y no se sabe si lo resolverá la composición actual o las nuevas autoridades, que asumen «a fin de mes». La nota no indica fecha de presentación ni número de expediente, y no se halló en el sitio del Concejo una publicación oficial del pedido al 21 de octubre de 2026.

Beneficios y boletos especiales

El artículo 2 de la Ordenanza 6619/26 ratifica la vigencia de la normativa del «abono estudiantil primario» y de los beneficios para personas con discapacidad. La nota oficial no describe las condiciones ni los requisitos de esos beneficios.

No se encontró fuente oficial sobre un boleto estudiantil secundario, universitario o descuento para jubilados en la Capital; consultar en el Concejo Deliberante o la Municipalidad.

Sur Santiago sostiene que la discusión tarifaria debería incorporar mecanismos de protección para estudiantes y sectores vulnerables; es una valoración del medio.

Dónde actualizar el dato

Las ordenanzas y sesiones se publican en el sitio del Concejo Deliberante de la Capital (cdsde.com.ar). Para trayectos y líneas, ver la guía recorridos de colectivos en Santiago del Estero Capital. Más datos útiles en Servicios de Santiago del Estero.

Edición consultada el 21 de octubre de 2026.

Fuentes