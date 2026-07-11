Ladrón baleado en City Bell había salido de prisión semanas atrás

Un hombre de 32 años que recuperó la libertad hace poco más de un mes fue herido de bala por un policía fuera de servicio durante un intento de robo en City Bell. El hecho reaviva el debate sobre reincidencia y seguridad en el conurbano bonaerense.

Un intento de robo en la localidad bonaerense de City Bell terminó con un delincuente baleado por un policía que se encontraba fuera de servicio. El ladrón, identificado como Juan Carlos Gómez, de 32 años, había recuperado la libertad recientemente tras cumplir una condena por delitos contra la propiedad.

Según fuentes judiciales consultadas, el hecho ocurrió alrededor de las 22:30 del miércoles en una vivienda de la calle 467 entre 24 y 25. Gómez, junto a un cómplice, intentó ingresar por la fuerza a la casa. En ese momento, un oficial de la Policía Bonaerense que vivía en la cuadra y no estaba de servicio salió a intervenir.

El policía, de 38 años, habría identificado a los sospechosos y les dio la voz de alto. Ante la reacción violenta de los ladrones, que portaban un arma blanca, el efectivo disparó en defensa propia, hiriendo a Gómez en la zona abdominal. El otro delincuente logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.

Gómez fue trasladado de urgencia al Hospital de Gonnet, donde quedó internado con pronóstico reservado. Fuentes policiales confirmaron que el ladrón había sido liberado hace apenas cinco semanas después de cumplir dos años y medio de prisión por un robo agravado cometido en La Plata en 2021.

El caso generó inmediato revuelo en el barrio. Vecinos de City Bell, que en los últimos meses reportaron un aumento de entraderas y robos, se acercaron al lugar y reclamaron mayor presencia policial. "Es indignante que alguien que acaba de salir de la cárcel vuelva a delinquir tan rápido", comentó una vecina que prefirió no dar su nombre.

Desde la fiscalía a cargo de la investigación, se indicó que se analizarán las cámaras de seguridad de la zona y se tomarán declaraciones al policía involucrado para determinar si el uso del arma se ajustó al protocolo. Por ahora, el oficial no fue detenido y se encuentra en disponibilidad preventiva mientras avanza la causa.

El episodio reabre el debate sobre la reincidencia delictiva y la efectividad de los programas de reinserción social. Según datos del Ministerio de Justicia bonaerense, más del 45% de las personas liberadas vuelve a cometer delitos en los primeros seis meses. Este caso de City Bell se suma a otros recientes en el Gran La Plata donde delincuentes recién excarcelados fueron protagonistas de hechos violentos.

Las autoridades locales prometieron reforzar los patrullajes en la zona de City Bell, Berisso y Ensenada, donde la inseguridad se convirtió en uno de los principales reclamos de los vecinos. Mientras tanto, Gómez permanece internado y su estado de salud es monitoreado de cerca por las autoridades judiciales.

El policía que intervino cuenta con un legajo sin sanciones previas y, según sus superiores, actuó con profesionalismo ante una situación de riesgo inminente. La investigación buscará determinar si existió exceso en el uso de la fuerza o si, por el contrario, se trató de una legítima defensa.

Este tipo de hechos, donde un uniformado fuera de servicio termina interviniendo en un delito, se volvieron cada vez más frecuentes en el conurbano. Las organizaciones vecinales de City Bell ya anunciaron una marcha para el próximo fin de semana para exigir mayor seguridad y políticas más duras contra la reincidencia.