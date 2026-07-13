Millonarias apuestas en petróleo minutos antes del anuncio de Trump sobre Irán

Inversores colocaron apuestas por decenas de millones de dólares en el mercado de futuros del crudo justo antes de que Donald Trump revelara conversaciones con Irán, generando sospechas de información privilegiada.

Inversores institucionales y especuladores colocaron apuestas millonarias en el mercado de petróleo apenas minutos antes de que Donald Trump anunciara que Estados Unidos mantenía conversaciones directas con Irán. Según un informe de la BBC, las operaciones se concentraron en contratos de futuros del crudo Brent y WTI, con volúmenes que superaron los 50 millones de dólares en posiciones que anticipaban una baja en los precios.

El anuncio de Trump, realizado a través de su red social, generó una caída inmediata de más de tres dólares por barril. Quienes apostaron a la baja en las horas previas obtuvieron ganancias rápidas y sustanciales. La coincidencia temporal entre las operaciones y la divulgación del mensaje presidencial levantó alertas en los reguladores del mercado de commodities de Estados Unidos.

Fuentes del sector consultadas por Última Hora indicaron que este tipo de movimientos no son infrecuentes en períodos de alta tensión geopolítica en Medio Oriente, pero el timing tan preciso genera dudas sobre posibles filtraciones. "Cuando se ve un volumen inusual justo antes de un anuncio de esta magnitud, siempre se activa el radar de la CFTC", explicó un operador senior que pidió reserva.

El petróleo venía de registrar subas por las tensiones entre Israel e Irán y por la incertidumbre sobre el suministro desde el Golfo Pérsico. Trump, que busca estabilizar los precios de la energía de cara a su segundo mandato, utilizó el anuncio para mostrar un acercamiento diplomático que sorprendió incluso a sus propios asesores.

Desde el punto de vista federal, el impacto se sintió en todo el país. En provincias productoras como Neuquén y Mendoza, donde la actividad hidrocarburífera es clave para el empleo y las regalías, una baja abrupta del barril puede modificar las proyecciones de inversión de las operadoras. En el otro extremo, los consumidores respiraron aliviados ante la posibilidad de que el precio de los combustibles no siga subiendo.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de una investigación por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) de Estados Unidos, pero analistas del mercado aseguran que los movimientos serán revisados en detalle. En Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Energía suelen seguir de cerca este tipo de episodios cuando impactan en el precio local del crudo.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de los mercados energéticos ante la geopolítica y la velocidad con la que la información privilegiada o los movimientos especulativos pueden alterar el valor de un recurso estratégico. Mientras Trump apuesta a la diplomacia para bajar la temperatura en Medio Oriente, los números muestran que, una vez más, el petróleo fue objeto de apuestas que pocos vieron venir.