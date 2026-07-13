Mercados cerraron dispares y dólar blue se disparó por tensión en Medio Oriente

Wall Street terminó mixto mientras el blue saltó más de 30 pesos ante la escalada de violencia entre Israel e Irán. El impacto en los commodities y la búsqueda de refugio marcaron la jornada.

Los mercados financieros cerraron este jueves con resultados dispares, mientras el dólar blue se disparó más de 30 pesos en una sola rueda, impulsado por la escalada de tensiones en Medio Oriente tras los ataques entre Israel e Irán.

Según datos de operadores, el blue cerró a $1.320 para la compra y $1.350 para la venta en cuevas del microcentro porteño, tras registrar un salto de más de $30 en el día. Fue la mayor suba diaria en varias semanas y reflejó la clásica huida hacia activos de refugio ante el temor de un conflicto regional de mayor escala.

En Wall Street, el Dow Jones cayó 0,8%, afectado por el sector energético y el alza del petróleo, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cerraron levemente en positivo, sostenidos por algunas tecnológicas. El petróleo Brent superó los 77 dólares por barril, impulsado por el riesgo geopolítico, y el oro alcanzó nuevos máximos por encima de los 2.650 dólares la onza.

En el mercado local, los bonos soberanos en dólares operaron con leves bajas y el riesgo país se mantuvo por encima de los 1.500 puntos básicos. Los ADRs de empresas argentinas terminaron mixtos: YPF cayó casi 4% por el impacto del crudo, mientras que Mercado Libre y Globant resistieron mejor.

Desde el Ministerio de Economía no se registraron anuncios específicos para calmar la plaza cambiaria. Fuentes del equipo económico consultadas por este medio indicaron que siguen de cerca la evolución de los commodities, que históricamente han tenido un efecto positivo en las cuentas públicas argentinas cuando sube el precio de la soja y el petróleo.

El conflicto en Medio Oriente volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de la economía local ante shocks externos. Analistas recuerdan que, en episodios similares, el dólar paralelo suele reaccionar con fuerza en las primeras 48 horas, aunque luego tiende a estabilizarse si no hay disrupciones mayores en el suministro global de energía.

En el MULC, el dólar oficial cerró a $1.078 y el dólar MEP se ubicó en torno a los $1.280, manteniendo una brecha con el blue de casi 6%. Los exportadores agrícolas aceleraron liquidaciones ante la expectativa de mayor precio internacional de granos.

Hasta el momento, ni el Banco Central ni el Palacio de Hacienda emitieron comunicados oficiales sobre la situación. El próximo dato relevante será la evolución del conflicto en las próximas horas y su impacto en los mercados asiáticos durante la madrugada.

El escenario sigue siendo de alta incertidumbre. Mientras los inversores buscan cobertura en oro y dólar, el Gobierno deberá definir si interviene o deja que el mercado absorba el golpe externo sin medidas adicionales.