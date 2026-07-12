Caen las bolsas en Asia y el petróleo se dispara por la escalada en Medio Oriente

Los mercados asiáticos registraron fuertes bajas y el crudo superó los 80 dólares ante la escalada del conflicto entre Israel e Irán, con temores de disrupción en el suministro energético global.

Los principales índices bursátiles de Asia cerraron este lunes con pérdidas significativas, mientras el precio del petróleo Brent superó los 80 dólares por barril, en una reacción inmediata a la escalada militar entre Israel e Irán.

Según datos en tiempo real, el Nikkei de Tokio cayó más del 2,5%, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió cerca del 1,8% y el Shanghai Composite perdió alrededor del 1,2%. Los inversores optaron por refugiarse en activos seguros ante el temor de un conflicto regional que podría afectar el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial.

El petróleo Brent, referencia global, subió más del 4% en las primeras operaciones y llegó a cotizar a 81,50 dólares, su nivel más alto en varias semanas. El WTI también registró un salto similar. Analistas consultados por agencias internacionales advierten que una interrupción prolongada en el suministro podría llevar los precios por encima de los 90 dólares rápidamente.

La tensión se disparó tras los ataques israelíes a instalaciones nucleares y militares iraníes, y la respuesta de Teherán con misiles. Aunque por ahora no hay reportes de daños graves en infraestructuras petroleras, el mercado descuenta un riesgo geopolítico elevado.

En el plano local, la escalada impacta de lleno en la Argentina. El país importa casi todo el combustible que consume y una suba sostenida del crudo complicaría aún más la cuenta de energía y el dólar. Economistas estiman que cada 10 dólares adicionales en el barril pueden agregar presión inflacionaria de entre 0,5 y 1 punto porcentual en los próximos meses.

Desde el Ministerio de Economía aún no emitieron declaraciones oficiales, pero fuentes del sector energético privado indicaron que ya se activaron protocolos de monitoreo de precios y posibles sustituciones de importaciones.

Los mercados globales esperan ahora la apertura de Wall Street y la reacción de los bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos había señalado una posible baja de tasas, pero un petróleo más caro podría cambiar ese escenario y reforzar la inflación.

Brenda Olmedo, desde la perspectiva de cómo estos movimientos afectan la vida cotidiana, recuerda que detrás de cada gráfico rojo hay familias que pagan más caro el transporte, la garrafa o el pan que lleva harina transportada con diésel. No es solo una noticia de pantallas: es el precio que termina pagando el barrio cuando los tanques de combustible se encarecen del otro lado del mundo.