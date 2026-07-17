Miedo e incredulidad en Dubái tras los ataques de Irán: "No es el Dubái que conocemos"

Los lujosos hoteles y centros comerciales de Dubái, emblema del turismo de lujo en Medio Oriente, viven horas de incertidumbre tras los ataques iraníes. Residentes y turistas relatan el shock y el cambio en la percepción de seguridad en la ciudad.

La ciudad que se jacta de ser la más segura y glamorosa del Golfo Pérsico despertó este fin de semana con el sonido de sirenas y la sombra de misiles. "No es el Dubái que conocemos", repiten una y otra vez los residentes y los miles de turistas que, hasta hace pocos días, solo pensaban en yates, shopping de lujo y brunch con vista al Burj Khalifa.

Los ataques lanzados por Irán en respuesta a la escalada regional llegaron con una fuerza simbólica que va mucho más allá de los daños materiales. Dubái, la meca del turismo de lujo en Medio Oriente, se convirtió de golpe en un lugar donde la gente mira al cielo con desconfianza. Hoteles cinco estrellas que suelen llenarse de europeos y rusos adinerados ahora reciben consultas desesperadas de huéspedes que quieren adelantar su partida.

"Estábamos en la piscina del Atlantis y de repente vimos gente corriendo hacia adentro. Nadie sabía si era un simulacro o algo real", cuenta una turista argentina que prefiere no dar su nombre. Su relato se repite en decenas de mensajes que circulan en grupos de WhatsApp de expatriados y viajeros. El Burj Al Arab, el icónico hotel en forma de vela, canceló eventos y reforzó la seguridad visiblemente. En el Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, se vieron filas en las salidas de emergencia y una notable baja en el flujo de visitantes.

El impacto económico ya se empieza a sentir. Fuentes del sector hotelero consultadas por este medio indican que las cancelaciones de reservas para las próximas semanas superan el 35% en algunos complejos de Jumeirah y Downtown Dubai. Las aerolíneas Emirates y FlyDubai reportaron modificaciones de rutas y demoras en varios vuelos como medida precautoria. Para una ciudad que vive del flujo constante de visitantes internacionales, esta disrupción es más que un mal momento: es una amenaza directa a su modelo de desarrollo.

"Dubái se vendió siempre como un oasis de estabilidad en una región complicada. Ese relato ahora tiene grietas", explica un analista de riesgos con base en Abu Dhabi que prefiere mantener el anonimato. El contraste es brutal: mientras los rascacielos siguen iluminados y los influencers continúan subiendo stories desde las terrazas, debajo de esa imagen de postal hay un nerviosismo palpable. En los supermercados de áreas residenciales como Arabian Ranches o Dubai Marina, se vieron compras de pánico de agua y alimentos no perecederos.

Los residentes extranjeros, que representan casi el 90% de la población de Dubái, viven una doble realidad. Muchos vinieron atraídos por la seguridad, los salarios altos y la ausencia de impuestos. Ahora se preguntan si ese pacto implícito sigue vigente. "Mis hijos van a un colegio británico y ayer les hicieron un simulacro de evacuación. Nunca había pasado algo así", relata un ejecutivo español que lleva ocho años viviendo en la ciudad.

Desde el punto de vista oficial, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos intentan transmitir calma. El gobierno emiratí condenó los ataques y reforzó la coordinación con socios internacionales, pero evita cualquier declaración que pueda ser interpretada como una escalada. En los medios locales, la cobertura es mesurada y se enfatiza la "resiliencia" de la sociedad dubaití.

Sin embargo, en las calles y en las redes sociales de la comunidad expatriada el tono es otro. "Vinimos a Dubái para escapar del caos del mundo y ahora el caos nos alcanzó", resume un mensaje que se volvió viral entre argentinos y latinoamericanos que viven o visitan la ciudad. El miedo no es solo a un misil puntual: es a que se rompa el hechizo de invulnerabilidad que Dubái construyó con tanto cuidado durante tres décadas.

Mientras tanto, los vuelos de evacuación de varias embajadas ya empezaron a coordinarse. Las compañías de seguros de viaje reportan un pico de consultas sobre coberturas por "riesgo de guerra". Y en los rooftops de los hoteles de lujo, donde hace una semana se brindaba con champagne mirando el atardecer sobre el desierto, ahora las conversaciones giran en torno a una sola pregunta: ¿hasta cuándo Dubái seguirá siendo ese refugio seguro que todos creíamos conocer?

El glamour sigue ahí. Las luces de los rascacielos siguen prendidas. Pero algo cambió. Y los que aman esta ciudad, tanto como los que solo vinieron de paso, lo sienten en el cuerpo: ya no es el Dubái que conocíamos.