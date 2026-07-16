Marcha del 14 de noviembre: ¿Suspenderán las clases en Lima y Callao por la protesta?

Lo último que se sabe sobre la posible suspensión de clases en Lima y Callao por la marcha convocada para el 14 de noviembre. Actualización oficial de autoridades educativas peruanas.

La marcha nacional convocada para este viernes 14 de noviembre en Perú genera expectativa en Lima y Callao. Miles de personas se movilizarán por diversas demandas sociales, laborales y educativas, y una de las preguntas que más circula es si las autoridades suspenderán las clases en los colegios públicos y privados de ambas regiones.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) y las direcciones regionales de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao no han emitido un comunicado oficial que disponga la suspensión total de las actividades escolares para el viernes. Fuentes consultadas por Infobae indicaron que la decisión se evaluará en las próximas horas según el riesgo que represente la movilización para la integridad de los estudiantes y docentes.

En ediciones anteriores de marchas similares, algunas instituciones optaron por suspender preventivamente o pasar a clases virtuales, sobre todo en zonas cercanas a los puntos de concentración como el Centro de Lima, Plaza San Martín o la avenida Abancay. Sin embargo, este año el Minedu ha sido más cauto y hasta ahora solo recomendó a los directores de colegios “tomar las medidas pertinentes” para garantizar la seguridad.

Desde la Unidad de Defensa Civil de la Policía Nacional se informó que se desplegará un operativo especial con efectivos en las inmediaciones de los colegios ubicados en el trayecto de la marcha. “No queremos que los niños queden expuestos”, señaló un vocero. Por su parte, la Asociación de Padres de Familia de Lima Metropolitana pidió a las autoridades una definición clara antes del jueves al mediodía para poder organizar el traslado de los chicos.

En Callao la situación es aún más incierta. La Dirección Regional de Educación del Callao mantiene reuniones con la Policía y con representantes de los colegios estatales y privados. Fuentes cercanas indicaron que existe la posibilidad de que se declare asueto solo para el turno de la tarde en algunos distritos portuarios, pero nada está confirmado.

Desde el Ministerio de Educación reiteraron que la prioridad es el calendario escolar y que cualquier suspensión debe ser compensada posteriormente. “No queremos perder más días de clase”, dijeron. Mientras tanto, varios colegios privados ya avisaron a los padres que mantendrán las clases de manera normal salvo que el Minedu disponga lo contrario.

La marcha del 14 de noviembre fue convocada por diversos gremios, sindicatos y colectivos ciudadanos que exigen, entre otras cosas, mayor presupuesto para educación, rechazo a ciertas políticas del gobierno actual y mejoras en salud. Los organizadores estiman que participarán más de 50 mil personas solo en la capital.

Hasta el cierre de esta nota, no hay anuncio oficial de suspensión masiva de clases. Se recomienda a los padres y docentes consultar los canales oficiales del Minedu y de las direcciones regionales durante la mañana del jueves, ya que la decisión podría comunicarse en cualquier momento según evolucione el panorama de seguridad.

¿Qué deberían hacer los padres por ahora? Mantenerse atentos a los grupos de WhatsApp de los colegios y a las redes oficiales del Ministerio de Educación. Cualquier cambio de último momento será informado allí en primer lugar.