Messi ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales: radiografía de sus 18 tantos y los otros rosarinos que gritaron en la Copa

Con su doblete ante Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y superó en soledad a Miroslav Klose. Un repaso por cada uno de sus tantos, a quiénes se los hizo y cómo se distribuyen, más los otros jugadores de Rosario que también marcaron en la máxima cita.

Lionel Messi volvió a agrandar su leyenda en la Copa del Mundo. Este martes, con el doblete que le marcó a Austria, el capitán argentino llegó a 18 goles en la historia de los Mundiales y se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos en soledad, dejando atrás al alemán Miroslav Klose.

El rosarino, que disputa su sexta Copa del Mundo, ya había igualado la marca del delantero teutón en Qatar 2022. Ahora, con 36 años, sigue sumando y lo hace en un certamen que lo tiene como gran figura a pesar de las críticas que recibió en la previa.

Cómo se reparten los 18 goles de Messi

De los 18 tantos, 11 fueron en fase de grupos, uno en octavos de final, dos en cuartos, dos en semifinales y dos en la final de Qatar 2022 ante Francia. Una distribución que muestra su peso en las instancias decisivas: ocho de sus goles llegaron en la fase eliminatoria o en la final.

Les marcó a selecciones de 12 países diferentes: ocho europeos, seis africanos, dos asiáticos, uno de América del Norte y uno de Oceanía. Curiosamente, nunca le convirtió a un equipo sudamericano, algo que el formato del torneo explica en buena medida. Podría ocurrir por primera vez en los 16avos de final del Mundial 2026 si Argentina se cruza con Uruguay.

En cuanto a la forma de los goles, nueve fueron con la zurda en jugada, cuatro con la derecha, cuatro de penal (todos con izquierda) y uno de tiro libre. También ostenta el récord negativo de penales fallados en Mundiales, con tres (Islandia 2018, Polonia 2022 y Austria 2026).

El camino goleador, Mundial por Mundial

Su debut como goleador mundialista fue en Alemania 2006. Con apenas 18 años, entró en el segundo tiempo de la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro y cerró la cuenta con un lindo remate tras asistencia de Carlos Tévez. Ese tanto lo convirtió en el argentino más joven en marcar en una Copa del Mundo. La eliminación en cuartos de final ante los locales lo dejó con la bronca de no haber sumado más minutos.

En Sudáfrica 2010, bajo la dirección de Diego Maradona, no pudo convertir. Su explosión goleadora llegó en Brasil 2014 con Alejandro Sabella como DT: le marcó a Bosnia (2-1), un golazo agónico a Irán y un doblete ante Nigeria (3-2). Tres partidos, cuatro goles.

En Rusia 2018 volvió a verse las caras con Nigeria en fase de grupos y abrió el marcador en la victoria 2-1 que clasificó a la Argentina de Jorge Sampaoli. Luego llegó la eliminación ante Francia en octavos.

El pico máximo fue Qatar 2022. Messi condujo al título con siete goles: dos ante Arabia Saudita, uno a México, uno a Australia en octavos, uno a Países Bajos en cuartos, uno a Croacia en semis y dos en la final ante Francia, uno de penal y otro en el tiempo suplementario.

Ahora, en la edición 2026, ya sumó dos más ante Austria y sigue escribiendo historia.

Los otros rosarinos que marcaron en Mundiales

Messi no es el único rosarino que gritó en una Copa del Mundo. La ciudad que lo vio nacer también aportó otros nombres al selecto club de goleadores mundialistas.

Entre los más destacados está Ezequiel Lavezzi, quien marcó en Sudáfrica 2010 ante Grecia y en Brasil 2014 ante Suiza. También Germán Burgueno (aunque con menos trascendencia) y, por supuesto, Ángel Di María, otro rosarino de pura cepa, que convirtió en la final de 2022 ante Francia y en varios partidos previos a lo largo de su carrera mundialista.

La lista incluye además a futbolistas de otras generaciones como Roberto Perfumo o incluso al propio César Luis Menotti en su rol de jugador, aunque con un impacto menor. Lo cierto es que Rosario, con Messi a la cabeza, se consolida como una de las ciudades que más goles ha aportado a la historia de la Selección en los Mundiales.

Con el paso a los 16avos de final ya sellado, Messi tendrá la chance de seguir agrandando la cuenta en una instancia inédita para la Argentina. El rosarino no para de escribir páginas doradas y, a los 36 años, sigue demostrando que su hambre de gloria está intacta.