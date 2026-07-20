Messi levanta la MLS Cup y llega a 47 títulos: el más ganador de la historia

Lionel Messi conquistó su trofeo número 47 al coronarse con el Inter Miami en la final de la MLS Cup. Con este logro, el argentino se consolida como el futbolista con más títulos en la historia del deporte.

Lionel Messi ya no deja espacio para la discusión. Tras la victoria del Inter Miami en la final de la MLS Cup, el rosarino sumó su título número 47 y se convirtió, de manera indiscutida, en el futbolista más ganador de la historia.

El partido decisivo se jugó en el Drive Pink Stadium ante más de 20 mil hinchas que vibraron con cada movimiento del 10. El Inter Miami, que venía de una campaña irregular en la temporada regular, encontró en los playoffs el camino que le faltaba. Messi, con su visión de juego y momentos de brillantez, fue clave para llegar a la definición y ganarla.

Con este trofeo, Messi supera a cualquier otro jugador en activo o retirado. Los 47 títulos abarcan todas las competencias posibles: ligas, copas nacionales, internacionales con clubes y con la Selección Argentina. Desde el Barcelona de Guardiola hasta el PSG, pasando por la Copa América, el Mundial de Qatar y ahora la MLS, el palmarés del capitán argentino no para de crecer.

"Es un título más, pero siempre se siente especial", dijo Messi tras el pitazo final, con la medalla colgada y la copa en las manos. El vestuario del Inter Miami fue una fiesta que se extendió hasta la madrugada. Jugadores como Suárez, Busquets y Jordi Alba, sus excompañeros del Barça, celebraron con él como en los viejos tiempos.

Desde Almagro hasta Boedo, pasando por cualquier barrio argentino, la noticia se vivió con orgullo. No es solo un número: es la concreción de una carrera que empezó en las canchas de Newell’s y que hoy, a los 38 años, sigue sumando páginas doradas. Cada título de Messi es un recordatorio de que el talento, el trabajo y la ambición pueden seguir rindiendo frutos mucho después de lo que muchos esperaban.

El impacto en la MLS es evidente. La llegada de Messi en 2023 no solo elevó el nivel deportivo de la liga sino que multiplicó su visibilidad global. La final de la MLS Cup se vio en más de 180 países y generó récords de audiencia. Para la Argentina, ver a su ídolo seguir ganando es una inyección de alegría en tiempos donde no sobran las buenas noticias.

¿Llegará a los 50? Nadie se anima a ponerle techo. Lo que sí es seguro es que cada vez que Messi levanta un trofeo, el mundo del fútbol vuelve a inclinarse. 47 no es un número cualquiera: es la marca de un jugador que redefinió lo que significa ser el mejor.