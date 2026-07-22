Cómo siguen los playoffs del Torneo Apertura: el cuadro completo y la jornada del domingo

Tras la primera rueda de cuartos de final, el fixture de los playoffs del Torneo Apertura ya define los cruces de semifinales y el programa dominical. Lautaro Fenoglio analiza cómo llega cada equipo y qué se juega en cada cancha.

Los playoffs del Torneo Apertura ya entraron en su fase decisiva. Después de una primera rueda de cuartos de final cargada de tensión y con resultados que dejaron todo abierto, el cuadro ya está definido para lo que viene este domingo.

En las semifinales, el panorama es el siguiente: el ganador de la llave entre Racing y Lanús se enfrentará al ganador del cruce entre Boca y Estudiantes. Por el otro lado, el que salga victorioso del duelo entre River e Independiente se medirá contra el que avance entre San Lorenzo y Huracán. Todo se definirá en 180 minutos que prometen alto voltaje.

Este domingo se jugarán dos de los cuatro partidos de vuelta de cuartos de final. A las 17, en el Cilindro de Avellaneda, Racing recibirá a Lanús con la ventaja mínima obtenida en la ida. El equipo de Gustavo Costas necesita ganar por dos goles de diferencia para evitar la prórroga; cualquier triunfo por la mínima llevará el duelo al tiempo extra.

A las 19.30, en el Monumental, River Plate será local ante Independiente. El Millonario sacó una ventaja de dos goles en la ida jugada en Avellaneda y llega con un colchón importante, aunque en playoffs nada está liquidado hasta el pitazo final. El Rojo, obligado a ganar por tres goles, apostará a la presión alta y a la jerarquía de sus delanteros para dar vuelta la serie.

El resto de la jornada se completará el lunes con los duelos Boca-Estudiantes y San Lorenzo-Huracán, ambos con revancha pendiente y con equipos que llegan con sensaciones opuestas: Boca viene de una buena racha, mientras que Estudiantes buscará hacer valer su experiencia copera.

Desde el punto de vista táctico, el domingo será clave el manejo del medio. Racing y River intentarán imponer su idea de juego en casa, mientras que Lanús e Independiente apostarán a la contra y a la eficacia en las áreas. Los números de expected goals de la ida muestran que los locales generaron más peligro del que reflejó el marcador, lo que anticipa partidos abiertos.

El que gane en cada serie avanzará con la presión de saber que la final del Apertura se acerca y que solo quedan tres partidos para levantar el trofeo. En un torneo que tuvo irregularidad y sorpresas, los cuatro que lleguen a semis ya saben que no hay margen para errores.

La jornada del domingo promete definiciones por la vía del gol, la prórroga o los penales. El público, como siempre, será un jugador más en canchas que ya están preparadas para vivir tardes de alto voltaje. El Apertura definirá su campeón en las próximas semanas y el cuadro ya tiene fecha y hora para los próximos capítulos.