El gobierno busca traer la Fórmula 1 a la Argentina tras el boom de Colapinto

Tras el impacto global generado por Franco Colapinto, el Ejecutivo analiza la posibilidad de organizar un Gran Premio de Fórmula 1 en el país. La iniciativa busca capitalizar el interés despertado por el piloto argentino.

El ascenso meteórico de Franco Colapinto a la Fórmula 1 generó una verdadera revolución en el automovilismo argentino. El pibe de 21 años, que debutó en Williams y ya sumó puntos en su corta trayectoria, encendió la pasión de un país que no tenía un representante estable en la máxima categoría desde los tiempos de José Froilán González y Carlos Reutemann.

Según información de TyC Sports, el gobierno nacional comenzó a explorar seriamente la posibilidad de traer un Gran Premio de Fórmula 1 al país. La idea es aprovechar el envión generado por Colapinto para posicionar a la Argentina en el calendario internacional de la competencia más importante del automovilismo.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Deportes confirmaron que ya hubo contactos preliminares con representantes de la Fórmula 1 para evaluar la viabilidad del proyecto. El objetivo es que el evento se concrete en el corto o mediano plazo, idealmente a partir de 2026 o 2027, cuando el calendario de la categoría podría tener alguna vacante.

El autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires aparece como la opción más concreta, aunque también se mencionó la posibilidad de reacondicionar otros circuitos del interior. La infraestructura actual del “Oscar y Juan” requiere una fuerte inversión para cumplir con los estándares de la FIA y Liberty Media, dueña de los derechos comerciales de la F1.

Desde el entorno de Colapinto celebran la movida. El piloto, que ya se transformó en fenómeno de masas en redes y en las calles, entiende que tener una carrera en casa sería el empujón definitivo para consolidar su carrera y para el desarrollo del automovilismo local.

“Es una noticia que ilusiona a todo el país”, señaló un dirigente del automovilismo argentino que pidió reserva. “Colapinto puso a la Argentina otra vez en el mapa de la F1. Ahora hay que acompañar ese boom con algo concreto”.

El costo de organizar un Gran Premio ronda los 40 a 50 millones de dólares por edición, según estimaciones de la industria. El gobierno evalúa un esquema de financiamiento mixto, con aporte estatal, sponsors privados y parte del canon que paga Liberty Media a los organizadores locales.

En el mundo del motorsport local, la noticia generó entusiasmo pero también cautela. Varios referentes recordaron que proyectos similares quedaron en la nada en las últimas dos décadas. Sin embargo, coinciden en que el momento es distinto: nunca un piloto argentino generó tanto impacto global en tan poco tiempo.

Colapinto, mientras tanto, sigue enfocado en su presente en Williams. Este fin de semana corre en el Gran Premio de Estados Unidos, donde buscará sumar sus primeros puntos de la temporada. Su performance será clave para que el interés por la F1 en la Argentina no se apague.

Si el proyecto avanza, la Argentina se sumaría a una lista selecta de países de la región que ya albergaron la categoría: Brasil, México y, hasta hace poco, Chile en conversaciones avanzadas. Para un deporte que en el país siempre vivió de las hazañas individuales, tener un Gran Premio propio sería un salto histórico.