Messi ante Zambia: ¿el último partido de Leo en Argentina?

La Selección enfrenta a Zambia en un amistoso en el Monumental. Hay chances de que sea la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en suelo nacional.

La Selección argentina se mide este martes contra Zambia en el Estadio Monumental, en un amistoso que forma parte de la doble fecha FIFA de junio. Para Lionel Messi, sin embargo, el partido tiene un peso distinto: podría ser su último encuentro con la albiceleste en territorio argentino.

A sus 36 años, el capitán acumula 191 presencias con la Selección y, tras la Copa América 2024 y el camino rumbo al Mundial 2026, el futuro inmediato no está garantizado. Desde el entorno cercano al rosarino admiten que el desgaste físico y la exigencia del calendario de Inter Miami hacen cada vez más difícil mantener el ritmo de las convocatorias.

El partido ante Zambia, que se juega a puertas abiertas y con una entrada general a $15.000, ya es un suceso. Las entradas se agotaron en minutos y el Monumental volverá a rugir como en las noches históricas. Para muchos hinchas será la chance de agradecerle en persona todo lo que dio: desde el Mundial de Qatar hasta la Copa América del 21 y del 24.

El contexto de un posible adiós

Scaloni ya avisó que no quiere pensar en retiros ni en despedidas. “Mientras Leo quiera seguir, va a estar”, dijo el DT en la conferencia de prensa. Pero el propio Messi, siempre medido, dejó caer en los últimos meses que “el cuerpo avisa” y que no quiere forzar situaciones que puedan terminar mal.

En Rosario, su ciudad natal, ya se habla de un posible partido homenaje en el Coloso del Parque, aunque nada está confirmado. Lo que sí es concreto es que, tras este amistoso y el que se jugará luego frente a otra selección africana (aún sin confirmar), la agenda de la Selección se relaja hasta las Eliminatorias de septiembre.

Lo que dice la planilla y lo que se siente en la cancha

Messi llega al partido con pocos minutos en las piernas tras una molestia muscular que lo dejó afuera del último juego de Inter Miami. Scaloni lo cuidó en la práctica del domingo y es probable que lo use entre 45 y 60 minutos. Suficiente para que el Monumental le cante “olé” cada vez que toque la pelota.

Vayamos a los números: en sus últimas 15 presentaciones en Argentina, Leo promedió 1,4 expected goals + assists por partido. No es nostalgia: es jerarquía pura. Y aunque el rival sea Zambia, un equipo que ocupa el puesto 85 del ranking FIFA, el solo hecho de verlo con la 10 otra vez en Núñez genera una emoción que no se explica con estadísticas.

La emoción de una generación

Para los que crecimos viéndolo fallar penales, sufrir en Brasil 2014 y levantar la Copa en el Lusail, este posible cierre tiene sabor a ciclo cumplido. No es solo un partido: es la chance de decirle gracias en la cancha donde tantas veces lo insultaron y después lo veneraron.

Lautaro Fenoglio, que cubrió el Mundial de Rusia y varias Copas América, lo resume así: “El marcador dirá si gana o pierde, pero la tribuna va a ganar igual. Porque cuando Messi se pone la albiceleste en Buenos Aires, el resultado pasa a segundo plano”.

Queda la duda: ¿será esta la última vez? Nadie lo sabe con certeza, ni siquiera él. Pero si el martes a la noche, después del pitazo final, Leo se queda un rato más mirando las tribunas, no sería raro que muchos se emocionen. Porque hay jugadores que se van y hay leyendas que se despiden. Y este, tal vez, sea uno de esos momentos.