Boca, Tigre y Lanús homenajearán a la Selección argentina en la Copa Sudamericana

Los tres clubes argentinos que participan en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 rendirán un reconocimiento a la Selección campeona del mundo antes del inicio de sus respectivos partidos. La iniciativa busca homenajear el logro de la Scaloneta en Qatar 2022.

Tres equipos argentinos que compiten en la Copa Sudamericana 2025 preparan un gesto de reconocimiento hacia la Selección argentina. Boca Juniors, Tigre y Lanús homenajearán a los campeones del mundo antes del comienzo de sus partidos en la fase de grupos del torneo continental.

Según confirmó Infobae, la idea surgió de los propios clubes y fue coordinada con la Conmebol. El homenaje consistirá en un reconocimiento simbólico a la Scaloneta, que en diciembre de 2022 levantó la Copa del Mundo en Qatar bajo la dirección de Lionel Scaloni. Se espera que en cada uno de los estadios se despliegue una bandera o se realice un protocolo especial en el que se mencione el título mundial.

Boca Juniors, que integra el Grupo B junto a Cruzeiro, Deportes Tolima y el ganador del repechaje entre Huracán y Corinthians, será el primero en jugar. El Xeneize debutará el miércoles 16 de abril ante el equipo brasileño en La Bombonera. Antes del pitazo inicial, los jugadores de Boca y el rival compartirán el campo con una referencia a la Selección.

Tigre, por su parte, integra el Grupo H con Racing de Montevideo, Once Caldas y el ganador del repechaje entre Guaraní y América de Cali. El Matador debutará el jueves 17 de abril como local en Victoria. El club de Victoria también se sumó al gesto y planea un pequeño acto protocolar para destacar el logro de la Albiceleste.

Lanús, que forma parte del Grupo F junto a Independiente del Valle, Melgar y el ganador del repechaje entre Universidad Católica y Bolívar, cerrará la primera fecha de los argentinos en el torneo. El Granate visitará a Independiente del Valle el jueves 24 de abril. Desde el club del sur bonaerense confirmaron que el homenaje se replicará también en Ecuador.

El gesto cobra especial relevancia porque se trata de la primera edición de la Sudamericana tras la consagración mundial en Qatar. Los tres clubes coinciden en que, más allá de la rivalidad doméstica, el logro de la Selección trasciende y merece ser celebrado en el ámbito continental.

"Es un reconocimiento que trasciende a un club, es de todo el fútbol argentino", comentaron desde uno de los equipos involucrados. La iniciativa evita cualquier tinte político o comercial y se centra en el valor deportivo del título obtenido por Messi, Di María, Dibu Martínez y el resto del plantel.

La Copa Sudamericana 2025 arranca con mucha expectativa para los equipos argentinos. Boca busca volver a ganar un título internacional tras varios años, mientras que Tigre y Lanús intentarán avanzar lo más lejos posible en un torneo que suele ser una buena vidriera para los clubes del ascenso y la zona media de la Liga Profesional.

El reconocimiento a la Selección se suma a otros gestos que se vienen realizando en el fútbol sudamericano desde la conquista en Qatar. Varios estadios y federaciones ya han realizado homenajes similares, pero esta es la primera vez que se organiza de manera coordinada entre tres clubes argentinos en el marco de una misma competencia.

Desde la AFA celebraron la iniciativa y destacaron que fortalece el vínculo entre el seleccionado nacional y los clubes que lo nutren de jugadores. Varios de los integrantes del plantel campeón del mundo surgieron o pasaron por Boca, Tigre o Lanús en diferentes momentos de sus carreras.

El fútbol argentino vive un buen momento en las copas internacionales. Además de los tres representantes en Sudamericana, varios equipos compiten en la Copa Libertadores, lo que genera una agenda cargada para los próximos meses. En este contexto, el homenaje a la Selección funciona como un punto de unión que recuerda el pico más alto alcanzado por el deporte nacional en los últimos años.