La AFA homenajeará a la Selección en la Liga Profesional y la Sudamericana

La Asociación del Fútbol Argentino organizará reconocimientos a los campeones del mundo durante las fechas de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana. El homenaje incluirá videos, placas y la participación de figuras emblemáticas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que rendirá un homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 durante las próximas fechas de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

Según el comunicado oficial, el reconocimiento se extenderá a todos los clubes que participen en ambos torneos. El objetivo es que los hinchas de cada equipo puedan vivir de cerca el festejo por la tercera estrella obtenida por el conjunto de Lionel Scaloni.

El homenaje incluirá la proyección de videos institucionales con los momentos más destacados del Mundial, la entrega de placas conmemorativas y la posible presencia de algunos integrantes del plantel campeón o de la propia Copa del Mundo. Aunque no se confirmó si habrá un trofeo físico en cada estadio, sí se sabe que se buscará un formato emotivo y participativo.

"Es una forma de llevar la alegría de la Selección a todos los estadios del país", explicaron desde la AFA. El plan contempla que el acto se realice antes del inicio de los partidos o en el entretiempo, según la logística de cada jornada.

En la Liga Profesional, que ya se encuentra en marcha, el homenaje comenzaría a partir de la próxima fecha. En la Copa Sudamericana, los clubes argentinos que sigan en competencia también recibirán el reconocimiento en sus partidos de local.

Este gesto se suma a otras iniciativas que la AFA viene impulsando para mantener viva la mística del título mundial. Desde la entrega de réplicas de la Copa a cada jugador hasta los eventos en diferentes provincias, la casa madre del fútbol argentino busca que el logro trascienda el mero recuerdo y se viva en cada rincón del país.

El anuncio llega en un momento en que la Selección se prepara para los próximos compromisos, con la Copa América 2024 ya en el horizonte. Scaloni y su cuerpo técnico siguen trabajando en la planificación, mientras el plantel disfruta del reconocimiento permanente que genera la conquista en Qatar.

Desde el vamos, el fútbol argentino demostró que el título mundial no fue un punto de llegada sino de partida para seguir construyendo identidad. Ahora, la AFA busca que esa identidad se sienta en cada cancha de la Liga y la Sudamericana.

Vayamos a la planilla del calendario: con varias fechas por delante, el desafío será que el homenaje no se vuelva rutinario y mantenga su carga emotiva. Porque, como se vio en cada partido de la Selección desde diciembre de 2022, la gente sigue respondiendo con la misma pasión.

El marcador dirá que es un acto protocolario, pero la cancha y la tribuna probablemente digan otra cosa: que la tercera estrella sigue latiendo fuerte en el corazón de todos los hinchas.