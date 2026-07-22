Boca, Tigre y Lanús rendirán homenaje a la Selección en la Copa Sudamericana

Los tres clubes argentinos que participan de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 le entregarán un reconocimiento a la Selección campeona del mundo antes de sus respectivos partidos de local. El gesto se repetirá en las tres primeras fechas.

Tres equipos argentinos que disputan la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 rendirán un homenaje a la Selección nacional antes de sus partidos como locales. Boca Juniors, Tigre y Lanús entregarán un reconocimiento especial a la Albiceleste, campeona del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América 2024, en un gesto que se repetirá en las tres primeras fechas de la competencia.

Según confirmó la Conmebol, el acto se llevará a cabo en los tres estadios antes del pitazo inicial. Los clubes locales recibirán una réplica de la camiseta que usó la Selección en la final de Qatar 2022 y entregarán una plaqueta conmemorativa. El capitán de cada equipo argentino leerá un breve mensaje de agradecimiento al plantel que dirige Lionel Scaloni.

En el caso de Boca Juniors, el homenaje se producirá en la Bombonera el 5 de febrero, cuando reciba al Deportivo Garcilaso de Perú por la primera fecha del Grupo C. Tigre, que integra el Grupo E, homenajeará a la Selección el 11 de febrero en el José Dellagiovanna ante el Deportivo Cuenca de Ecuador. Lanús, por su parte, lo hará el 18 de febrero en el Néstor Díaz Pérez frente a el cuadro brasileño Cuiabá por la tercera fecha del Grupo B.

El gesto no es casual. Los tres clubes coinciden en que, más allá de las rivalidades domésticas, la Selección representa un símbolo de unidad para el fútbol argentino. “Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que nos hicieron sentir”, dijo un dirigente de uno de los clubes involucrados. El reconocimiento busca también poner en valor el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores que, en los últimos cuatro años, volvieron a colocar a la Argentina en la cima del fútbol mundial.

Desde la Conmebol destacaron la iniciativa como un ejemplo de “hermandad sudamericana” y confirmaron que el video de los homenajes será difundido en todas las plataformas de la confederación. Además, se espera que varios de los campeones del mundo que actualmente militan en clubes del exterior envíen mensajes grabados que serán proyectados en las pantallas de los estadios.

El fútbol argentino vive un momento de gran exposición internacional. Con River Plate ya clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores y con varios representantes en la Sudamericana, la temporada 2026 se presenta como una oportunidad para que los clubes locales sigan capitalizando el envión anímico que dejó la Selección tras las conquistas de 2021, 2022 y 2024.

Vayamos a la planilla: los tres equipos argentinos arrancan la Sudamericana con objetivos distintos. Boca busca volver a ser protagonista continental después de años irregulares; Tigre, que regresa a una copa internacional tras mucho tiempo, quiere afirmarse como equipo competitivo; Lanús, por su parte, apuesta a la solidez defensiva y al aprovechamiento de la localía. Pero más allá de las metas deportivas, los tres coinciden en este primer gesto de reconocimiento a la Selección.

El marcador dice una cosa; la cancha, otra. Y en este caso la cancha entera se pondrá de pie para aplaudir a los que nos hicieron campeones del mundo. No es magia: es laburo. El mismo laburo que ahora los clubes argentinos devuelven con este sencillo pero potente reconocimiento.