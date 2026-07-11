Medio Oriente y clima impulsan soja; trigo a la baja y maíz repunta por cosecha tardía

Los conflictos en Medio Oriente y las perspectivas climáticas locales impulsan los precios de la soja en el mercado internacional. El trigo se mantiene bajo presión, mientras el maíz recupera terreno por retrasos en la cosecha.

Los precios de la soja en el mercado de Chicago mostraron una tendencia alcista en las últimas ruedas, impulsados principalmente por la tensión geopolítica en Medio Oriente y las previsiones climáticas para la región productora argentina. Analistas coinciden en que el conflicto entre Israel e Irán, sumado a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, genera preocupación por posibles disrupciones en el suministro de petróleo, lo que indirectamente favorece a los commodities agrícolas como refugio.

Según datos del mercado, la soja subió más de un 2% en la semana, alcanzando valores que no se veían desde hace varias sesiones. En el caso local, el clima seco en amplias zonas de la Pampa Húmeda genera expectativas de una posible merma en la cosecha 2025/26, lo que también contribuye a sostener los precios.

El trigo, en cambio, continúa bajo presión. Las buenas perspectivas de producción en el Hemisferio Norte, especialmente en Rusia y Ucrania, mantienen el mercado global con oferta abundante. En Argentina, las lluvias recientes mejoraron las condiciones de los cultivos de invierno, pero eso no alcanza para revertir la tendencia bajista en los futuros de Chicago, donde los contratos se mantienen por debajo de los 200 dólares la tonelada.

El maíz es el que muestra un repunte más claro. La cosecha tardía en el centro-norte del país y en Brasil genera una oferta más ajustada en el corto plazo, lo que empujó los precios al alza. Operadores consultados por este medio indicaron que la demora en la recolección del cereal de primera genera un “hueco” temporal que el mercado está capitalizando.

Desde el punto de vista local, el impacto en el bolsillo del productor es dispar. Mientras los sojeros respiran algo de alivio tras varios meses de precios deprimidos, los trigosos enfrentan márgenes cada vez más ajustados. El Ministerio de Economía ya actualizó las estimaciones de ingreso de divisas por exportaciones agrícolas, y todo indica que la soja volverá a ser el principal motor.

“El clima sigue siendo el factor dominante. Una Niña moderada podría cambiar el panorama radicalmente en las próximas semanas”, advirtió un analista de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Mientras tanto, los exportadores mantienen cautela y operan con coberturas mínimas.

El escenario global sigue condicionado por la geopolítica. Cualquier escalada en Medio Oriente podría disparar aún más los precios de la energía y, por rebote, de los granos. Por ahora, el mercado parece haber encontrado un piso en la soja y un techo en el trigo, con el maíz actuando como el comodín de la semana.