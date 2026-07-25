Leandro Paredes ilusiona a Boca: "Siempre hay que soñar" con la Copa Libertadores

El volante, clave en el mediocampo xeneize, aseguró que el plantel debe ilusionarse con ganar la Libertadores 2025. Paredes habló tras la victoria ante Central Córdoba en la Liga Profesional.

Leandro Paredes volvió a ser uno de los puntos altos de Boca Juniors en la victoria 1-0 ante Central Córdoba por la Liga Profesional y, en medio de la buena racha del equipo, no esquivó la pregunta sobre la Copa Libertadores.

El mediocampista, que regresó al club a mediados de 2023 y se convirtió en pieza clave del esquema de Diego Martínez, fue consultado sobre las chances de pelear el máximo torneo continental en 2025. Su respuesta fue clara y contagiosa: “Siempre hay que soñar”.

“Obviamente que uno tiene que pensar partido a partido, pero la ilusión está. Siempre hay que soñar, sobre todo en un club como Boca, que está acostumbrado a pelear estas competencias”, afirmó Paredes en declaraciones que rápidamente se viralizaron entre la hinchada xeneize.

El volante de 31 años viene de completar un gran 2024, donde se consolidó como el conductor del mediocampo azul y oro. Su visión de juego, recuperación de pelota y capacidad para manejar los tiempos del partido lo convirtieron en el jugador con más minutos disputados en la temporada.

Boca finalizó el año como uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino y ya piensa en la Copa Libertadores 2025, donde buscará romper una sequía de 18 años sin levantar la orejona. El último título continental data de 2007 bajo la conducción de Juan Román Riquelme como jugador.

Paredes, que ya sabe lo que es ganar títulos internacionales (fue campeón de la Copa América 2021 con la Selección), reconoció que la presión en Boca es distinta: “Acá la gente vive el fútbol de otra manera. Cuando llegás a estas instancias, el objetivo siempre es ganar”.

La frase del ex PSG y Roma caló hondo en una hinchada que, tras años de frustraciones continentales, vuelve a ilusionarse con un plantel que mezcla experiencia y juventud. Martínez, por su parte, evita hablar de objetivos a largo plazo y prefiere enfocarse en la Copa de la Liga que arranca en febrero, pero dentro del vestuario el sueño libertador ya empezó a instalarse.

Con Paredes como estandarte, Boca suma siete partidos sin perder y acumula confianza de cara al 2025. El volante, que firmó hasta diciembre de 2026, se mostró comprometido con el proyecto y dejó en claro que no piensa en otra cosa que no sea devolverle la gloria internacional al club de la Ribera.

“El hincha de Boca sueña con la Copa todos los años. Nosotros tenemos que estar a la altura de esa exigencia”, cerró Paredes, dejando la ilusión servida para un verano en el que el xeneize ya se frota las manos.