Liga Profesional: cómo se define la fecha 5 y los cruces clave del fin de semana

Con River y Boca buscando afianzarse en la cima, la quinta fecha de la Liga Profesional trae cruces de mitad de tabla y definiciones en la zona baja. Repasamos los partidos, horarios y lo que está en juego.

La quinta fecha de la Liga Profesional Argentina arranca este viernes y se extiende hasta el lunes, con varios equipos buscando estabilizar su rendimiento tras un arranque irregular.

River Plate, uno de los líderes, visita a Instituto en Córdoba con la misión de mantener el invicto. Marcelo Gallardo ya avisó que no piensa rotar demasiado pese al calendario apretado. Del otro lado, Boca Juniors recibe a Belgrano en La Bombonera: Diego Martínez necesita una victoria para acallar las críticas tempranas.

En el medio de la tabla, Independiente y Racing se miden en un clásico de Avellaneda que promete chispas. El Rojo viene de empatar en la Copa Sudamericana y el equipo de Gustavo Costas quiere aprovechar el envión local. San Lorenzo, por su parte, viaja a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz, uno de los equipos más sólidos en casa.

Abajo, los recién ascendidos como San Martín de Tucumán y Central Córdoba intentan sumar sus primeros puntos del torneo. Ambos enfrentan rivales complicados: el Santo contra Vélez y el Ferroviario ante Huracán. La presión en la zona de descenso ya se siente.

El plato fuerte del domingo es el duelo entre Talleres y Estudiantes en el Mario Alberto Kempes. Dos equipos que pelean siempre arriba y que, según la planilla de Opta, promedian más de 1.5 expected goals por partido en lo que va del campeonato.

Vayamos a la planilla: River lidera en pases en el último tercio, pero Instituto es el que más recupera en campo rival. Boca, en cambio, sigue con problemas en la salida limpia, algo que Belgrano intentará explotar con presión alta.

La fecha se completa con Lanús vs. Platense, Unión vs. Newell's y Argentinos Juniors frente a Banfield. Para el lunes queda el cierre con Rosario Central recibiendo a Gimnasia La Plata.

En un torneo cada vez más corto y con calendario internacional a la vuelta de la esquina, cada punto vale doble. El que no aproveche esta fecha sabe que después viene la seguidilla de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde muchos planteles van a empezar a sentir la carga de minutos.

Como siempre en la Liga Profesional, el marcador dice una cosa y la cancha, otra. Esta fecha 5 puede dejar varios heridos y algún sorprendido que se meta en la pelea por el título.