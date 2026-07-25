La sorpresiva frase de Milei sobre Colapinto: "Sólo un argentino puede hacer esto"

El Presidente Javier Milei elogió al piloto Franco Colapinto tras su actuación en la Fórmula 1 y destacó su origen con una frase que generó sorpresa en redes. La reacción del libertario ante el momento del joven de Pilar.

Franco Colapinto volvió a dar que hablar en la Fórmula 1. El piloto argentino de 21 años, que corre para Williams, completó otra carrera sólida en el GP de Estados Unidos y sumó puntos valiosos para el equipo británico. Pero lo que más ruido generó no fue su performance en pista, sino una frase que pronunció el presidente Javier Milei al respecto.

"Sólo un argentino puede hacer esto", soltó Milei en una conversación informal que trascendió en las últimas horas. La expresión, cargada de orgullo nacional, sorprendió por su tono y por el contexto: el mandatario, que suele evitar los elogios a figuras del deporte que no se alinean estrictamente con su ideología, esta vez no escatimó en reconocimiento al pibe de Pilar.

Según reconstruyó TNTSports, el comentario surgió mientras Milei analizaba los tiempos de la carrera y el manejo de Colapinto bajo presión. El Presidente, fanático del automovilismo, siguió la transmisión y al ver cómo el argentino defendía posición contra pilotos con autos más potentes, lanzó la frase que ya se volvió viral.

Colapinto, que debutó en la máxima categoría a mitad de temporada reemplazando a Logan Sargeant, acumula varias actuaciones destacadas que lo pusieron en el radar de los equipos grandes. En Austin volvió a demostrar madurez: largó desde atrás, administró los neumáticos y cruzó la meta en una posición que le permitió sumar para Williams, un equipo que atraviesa una sequía de puntos.

Desde el entorno del piloto prefirieron no hacer declaraciones sobre el comentario presidencial. Fuentes cercanas a Colapinto indicaron que el joven se concentra exclusivamente en su rendimiento y en consolidar su lugar en la grilla de la F1 para 2025, donde todavía no tiene asiento confirmado.

El hecho marca un punto inusual en la relación entre Milei y el deporte argentino. El Presidente, que suele ser más efusivo con figuras como Lionel Messi o con deportistas que han expresado cercanía con sus ideas, esta vez eligió destacar a un representante de una disciplina que históricamente tuvo poca conexión con la política nacional.

En las redes, la frase generó reacciones divididas. Mientras un sector celebró el reconocimiento a Colapinto como un gesto de unidad, otros lo leyeron como una operación o como un oportunismo electoral. Lo concreto es que, más allá de las interpretaciones políticas, el rendimiento del argentino en la pista es lo que sigue dando de qué hablar.

Desde Última Hora Diario consultamos a fuentes de la Secretaría de Deportes de la Nación, que confirmaron que no hubo contacto formal entre el Gobierno y el piloto tras la carrera. Colapinto, por su parte, publicó en sus redes una foto con el auto y un escueto mensaje de agradecimiento a su equipo, sin hacer referencia al comentario presidencial.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el deporte de élite y la política. En un país donde un piloto de F1 sigue siendo una rareza, cada actuación de Colapinto se convierte automáticamente en noticia nacional. Y cuando el propio Presidente decide opinar, el impacto se multiplica.

Lo que queda claro es que Franco Colapinto no para de crecer. Con apenas 21 años ya maneja la presión de la máxima categoría y, según coinciden los especialistas, tiene condiciones técnicas para quedarse varios años en la grilla. La frase de Milei, más allá de su sorpresivo origen, termina funcionando como un empujón simbólico para un pibe que, hasta hace poco, corría en categorías formativas sin que casi nadie en el país lo conociera.

Ahora resta ver cómo sigue su temporada. Las próximas carreras definirán si Williams le renueva o si tendrá que buscar lugar en otro equipo. Mientras tanto, la frase presidencial ya forma parte del folclore de esta incipiente carrera en la F1.