Análisis de datos confirma que Alpine perjudicó a Franco Colapinto en el GP de España

Un exhaustivo análisis de datos reveló que el equipo Alpine tomó decisiones estratégicas que perjudicaron directamente el rendimiento de Franco Colapinto durante el Gran Premio de España. El argentino, que venía en buena forma, vio cómo sus chances se diluían por errores en boxes y elección de neumáticos.

Un informe basado en datos de telemetría y estrategias de carrera demostró que Franco Colapinto fue perjudicado por su equipo Alpine en el Gran Premio de España. El piloto argentino, que había mostrado un ritmo competitivo en las primeras vueltas, terminó perdiendo posiciones por decisiones que, según los números, no se condicen con lo que pedía la pista.

Según el análisis publicado por BolaVip, los datos de velocidad, degradación de neumáticos y tiempos de parada en boxes revelan que el equipo priorizó la estrategia del otro auto en detrimento del de Colapinto. En un momento clave de la carrera, cuando el argentino estaba luchando por puntos, una demora innecesaria en el pit stop y la elección de un compuesto de neumáticos que no se adaptaba a las condiciones del asfalto de Montmeló terminaron sepultando su performance.

"Los números no mienten", dice el informe. Mientras el compañero de equipo lograba una parada más eficiente y una ventana de estrategia más favorable, Colapinto quedó expuesto a un tráfico lento y a un desgaste prematuro de los neumáticos. El análisis compara los datos de ambos autos y muestra una clara disparidad en el apoyo estratégico que recibió cada piloto.

Este episodio se suma a una temporada complicada para el argentino en la Fórmula 1. A pesar de haber demostrado velocidad en varios grandes premios, las decisiones de Alpine parecen haberle quitado varias oportunidades de sumar puntos. En España, donde el circuito exige precisión y un buen manejo de los compuestos, el equipo francés volvió a fallar en la gestión de carrera.

Desde el equipo, todavía no hubo una respuesta oficial al informe. Colapinto, por su parte, se limitó a comentar en redes que sigue trabajando para mejorar y que confía en el potencial del auto, aunque los datos sugieren que el problema no está solo en el monoplaza.

El análisis también pone en evidencia que, en un deporte donde las milésimas deciden todo, una estrategia equivocada puede costar varios puestos en la clasificación final. Para Colapinto, que pelea por consolidarse en la máxima categoría, cada punto perdido duele el doble.

Con el campeonato avanzando, el equipo Alpine deberá revisar sus procesos internos si quiere maximizar el rendimiento de ambos pilotos. Mientras tanto, el joven argentino sigue demostrando que tiene el talento, pero necesita que el equipo esté a la altura de sus capacidades.