Mataron a un policía en un tiroteo en Rosario: detuvieron a dos sospechosos en un megaoperativo

Un efectivo de 32 años fue asesinado durante un enfrentamiento en Villa Gobernador Gálvez. Tras un amplio operativo, la policía detuvo a dos personas vinculadas al hecho.

Un policía de 32 años fue asesinado de varios disparos en medio de un tiroteo ocurrido este miércoles en Villa Gobernador Gálvez, en el Gran Rosario. El hecho, que se produjo en horas de la tarde, derivó en un amplio operativo que terminó con la detención de dos personas.

El efectivo, identificado como Juan Pablo González, pertenecía a la Policía de Santa Fe y se encontraba cumpliendo funciones cuando fue atacado a balazos. Según las primeras informaciones, el tiroteo se desató en la zona de Villa Gobernador Gálvez, uno de los territorios más calientes del conurbano rosarino donde conviven bandas de narcomenudeo y disputas territoriales.

González recibió múltiples impactos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde los médicos no pudieron salvarle la vida. El parte oficial confirmó su fallecimiento pasadas las 18 horas. Se trata del segundo policía asesinado en la provincia en lo que va del año.

Inmediatamente después del hecho, se montó un megaoperativo con decenas de efectivos de la Policía de Santa Fe, la Agencia de Investigación Criminal y fuerzas federales. Los rastrillajes incluyeron allanamientos en varias viviendas del barrio y controles en las principales salidas de la ciudad. Pasadas las 22, fuentes judiciales confirmaron la detención de dos hombres de 24 y 29 años, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y narcotráfico.

"El parte policial dice una cosa; el barrio cuenta otra", repiten siempre los vecinos cuando se trata de estos enfrentamientos. En este caso, los primeros testimonios recogidos en el lugar hablan de una persecución que terminó en balacera. Todavía no está claro si el policía se encontraba en un procedimiento o si fue sorprendido por un ataque directo. La fiscalía de Homicidios Dolosos, a cargo de la doctora Gisella Paolicelli, investiga el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad.

Rosario acumula este año más de 140 homicidios, según los registros del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia. El narcotráfico y las peleas entre bandas por el control de los puntos de venta siguen siendo el principal motor de la violencia. En los últimos meses, varios efectivos policiales fueron asesinados en circunstancias similares, lo que generó fuerte malestar en las fuerzas y reclamos por mayor equipamiento y protección.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas sean indagados y que se realicen peritajes balísticos para determinar si alguna de las armas secuestradas fue utilizada en el ataque al policía González. La familia del efectivo, que vive en la zona sur de Rosario, se acercó hasta la sede de la Unidad Regional II para pedir justicia.

"Tenía nombre, y se llamaba Juan Pablo", dijo su hermano frente a las cámaras, con la voz quebrada. Tenía dos hijos pequeños y llevaba ocho años en la fuerza. Su muerte vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta que se repite en los barrios de Rosario: cuántos policías más tienen que caer para que el Estado intervenga de verdad en los territorios que las bandas controlan.

La investigación continúa. Hasta el cierre de esta nota, la fiscalía no había brindado más precisiones sobre el móvil del ataque ni sobre posibles complicidades. En la calle, mientras tanto, los vecinos cerraban temprano las puertas y los negocios bajaban las persianas. Otra noche de plomo en el sur de la ciudad.