Crimen de policía federal en Rosario: dos demorados, arma desaparecida y presunta venta de drogas

Un agente de la Policía Federal fue asesinado en Rosario en un aparente robo que derivó en un tiroteo. Hay dos personas detenidas, se investiga la desaparición de su arma reglamentaria y un posible vínculo con narcomenudeo.

Un policía federal de 32 años fue asesinado de varios balazos en la madrugada de este miércoles en el barrio Las Flores de Rosario, en un hecho que la fiscalía investiga como un robo que terminó en homicidio, aunque no descarta otros móviles.

El agente, identificado como Juan Manuel Palavecino, prestaba servicios en la delegación local de la Policía Federal Argentina. Según los primeros datos, regresaba a su domicilio cuando fue interceptado por al menos dos personas. Se produjo un enfrentamiento armado en el que Palavecino resultó herido de gravedad y falleció poco después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

En las últimas horas, personal de la Policía de Santa Fe y de la propia Federal demoró a dos hombres en la zona. Fuentes judiciales confirmaron que ambos quedaron a disposición de la fiscal Gisella Paolicelli, a cargo de la Unidad de Homicidios Dolosos. Uno de los demorados tendría antecedentes por delitos contra la propiedad y el otro registraría vinculaciones con causas por tenencia de estupefacientes.

Un dato que complica la investigación es la desaparición del arma reglamentaria del policía. El agente portaba una pistola 9 milímetros que no fue hallada en el lugar del hecho ni en su poder. Los investigadores creen que los agresores se la llevaron tras el ataque. El arma reglamentaria sigue sin aparecer, lo que abre la posibilidad de que ya esté circulando en el mercado negro de Rosario.

Además, la fiscalía analiza la presunta actividad de venta de drogas que Palavecino podría haber tenido en el barrio. Vecinos consultados por este medio indicaron, bajo condición de reserva, que el policía era conocido en la zona y que en ocasiones se lo vinculaba con el narcomenudeo. Estas versiones aún no tienen respaldo documental, pero la fiscalía ordenó peritajes telefónicos y allanamientos para determinar si existía algún vínculo entre la víctima y el mundo del narco local.

"El parte policial habla de un intento de robo. El barrio cuenta otra historia", resumió una vecina que pidió no ser identificada. En Las Flores, donde la violencia narco dejó decenas de muertos en los últimos años, los vecinos conviven con operativos casi diarios y con la desconfianza permanente hacia las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurre en medio de una escalada de violencia en Rosario, donde los homicidios dolosos acumulan un promedio de casi dos por día en lo que va del año. Según datos de la Procuración de la Provincia, en los primeros seis meses se registraron más de 140 crímenes con arma de fuego, muchos de ellos vinculados al control territorial de las bandas de narcotráfico.

Palavecino tenía 32 años, era padre de un niño de 5 y llevaba casi una década en la fuerza federal. Sus compañeros lo describieron como un agente "de calle", de los que conocían cada esquina del sur rosarino. Su muerte generó conmoción dentro de la Policía Federal, que dispuso un operativo de rastrillaje en toda la zona para dar con los responsables.

Hasta el cierre de esta nota, los dos demorados seguían declarando en sede judicial. La fiscal Paolicelli no descartó que en las próximas horas se soliciten las detenciones formales. La investigación busca determinar si se trató de un robo común que terminó mal o si detrás hay un ajuste de cuentas relacionado con la supuesta venta de drogas.

En Rosario, los números tienen nombre y este miércoles se llama Juan Manuel Palavecino. Un policía que murió en la misma ciudad donde juró protegerla.