Mataron a un agente de la Policía Federal en un operativo y le robaron el arma reglamentaria

Un subinspector de la Policía Federal Argentina fue asesinado durante un procedimiento en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades investigan el robo de su pistola y buscan a los responsables del hecho.

Un subinspector de la Policía Federal Argentina fue asesinado de varios disparos durante un operativo en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió en las últimas horas y generó conmoción en la fuerza de seguridad.

Según los primeros datos, el agente se encontraba participando de un procedimiento cuando fue atacado a balazos. Fuentes policiales confirmaron que los agresores le sustrajeron el arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros, lo que ahora es uno de los ejes centrales de la investigación.

El hecho se registró en el barrio de Once, en cercanías de la avenida Corrientes, una zona de alto tránsito peatonal y comercial. El subinspector, de 38 años, pertenecía a la división de Operaciones Federales y tenía más de 12 años de servicio.

Personal de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad acordonaron rápidamente la zona mientras los peritos de la División Homicidios realizaban las pericias correspondientes. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y buscan testigos que puedan aportar datos sobre los agresores.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se expresó un comunicado de repudio al hecho y se confirmó que se dispuso un equipo especial para esclarecer el asesinato. "No vamos a descansar hasta encontrar a los responsables", señalaron fuentes cercanas al ministro.

El arma robada representa un riesgo adicional, ya que podría ser utilizada en otros delitos. Por eso, la pesquisa se orienta también a determinar si el procedimiento estaba relacionado con una banda dedicada al robo de armas a fuerzas de seguridad.

Colegas del subinspector se acercaron al lugar del hecho y al hospital donde fue trasladado el cuerpo. El agente llegó sin vida al centro médico. Mañana se realizará la autopsia y se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre el móvil del ataque.

Este nuevo asesinato de un agente federal se suma a otros casos recientes de violencia contra las fuerzas de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que vuelve a poner en discusión las condiciones en las que se realizan los operativos diarios.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía federal correspondiente, que ya ordenó una serie de allanamientos en la zona para intentar dar con los sospechosos. Hasta el momento no hay detenidos.