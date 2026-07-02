Matan a un comisario en La Matanza para robarle la camioneta cuando iba a buscar a su hijo

Un oficial de la Policía Bonaerense fue asesinado de varios disparos en Ciudad Evita. El móvil fue el robo de su vehículo particular. El hecho ocurre en un distrito con altos índices de violencia y reabre el debate sobre la inseguridad en el conurbano.

Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado a balazos este miércoles por la tarde en Ciudad Evita, partido de La Matanza, cuando se dirigía a buscar a su hijo a la salida del colegio. El móvil, según las primeras investigaciones, fue el robo de la camioneta que manejaba.

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 en la intersección de las calles French y Paso, en pleno centro de Ciudad Evita. La víctima, identificada como el comisario principal Claudio Daniel Maidana, de 48 años, se encontraba al volante de una Toyota Hilux gris, un vehículo particular que usaba habitualmente.

Según los testigos, dos hombres se le acercaron con intenciones de robo. Ante la resistencia del oficial, los delincuentes abrieron fuego. Maidana recibió al menos tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Agudos Paroissien de Isidro Casanova, pero llegó sin signos vitales.

La camioneta fue encontrada abandonada pocas cuadras más adelante, con las puertas abiertas y rastros de sangre. Los atacantes huyeron en otro vehículo que los esperaba, según las primeras declaraciones recogidas por los investigadores. La zona quedó copada por patrulleros y personal de la comisaría 5ª de La Matanza.

Maidana prestaba servicios en la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Bonaerense. Tenía más de 25 años de carrera y, según sus compañeros, era un hombre de bajo perfil que evitaba exponer su condición de policía fuera del horario laboral. Vivía en la zona oeste del conurbano y dejaba a su hijo en el colegio casi todos los días.

El caso generó conmoción dentro de la fuerza. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se hizo presente en el lugar y confirmó que se trata de un “hecho de inseguridad común con resultado de homicidio”. “No hay indicios de que haya sido un ataque dirigido contra la fuerza de seguridad”, aclaró el funcionario.

Fuentes judiciales indicaron que la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Matanza, a cargo del fiscal Juan Pablo Vigliero. Se ordenaron peritajes balísticos, análisis de cámaras de seguridad y un relevamiento de testigos. Hasta el momento no hay detenidos.

Este asesinato se suma a una seguidilla de hechos violentos en La Matanza, uno de los distritos más poblados y conflictivos del Gran Buenos Aires. En los últimos meses se registraron varios robos violentos a mano armada y ajustes de cuentas que terminaron con víctimas fatales, muchas de ellas en horario vespertino.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en el conurbano bonaerense y la protección de los efectivos policiales cuando están fuera de servicio. Familiares y colegas de Maidana se concentraron frente al hospital exigiendo justicia y mayores medidas de control en la zona.

Desde la Gobernación se prometió “reforzar los operativos” y “trabajar en conjunto con la Justicia” para dar con los responsables. Mientras tanto, la investigación avanza bajo la hipótesis principal de un robo que terminó en tragedia.