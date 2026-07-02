Maroon 5 regresa a la Argentina: fechas, precios y dónde comprar las entradas

La banda pop-rock estadounidense vuelve al país con su gira 'The Maroon 5 World Tour 2026'. Se presentará en el estadio de River Plate en diciembre. Conocé los detalles de la venta de tickets.

La banda estadounidense Maroon 5 confirmó su regreso a la Argentina después de varios años. El grupo liderado por Adam Levine se presentará el 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Monumental de River Plate, en el marco de su gira mundial 'The Maroon 5 World Tour 2026'.

Según anunció la productora, este será el único show en el país. La expectativa es alta entre los fans que siguen a la banda desde sus inicios con hits como 'This Love', 'Sugar' y 'Moves Like Jagger', hasta sus últimos lanzamientos.

Cuándo y dónde comprar las entradas

La venta general de tickets comenzará este miércoles 10 de septiembre a las 10 de la mañana a través del sistema de Ticketmaster. Se recomienda ingresar con anticipación a la plataforma para evitar demoras, ya que la demanda suele ser alta en shows internacionales de este calibre.

Los precios partirán desde los $45.000 en las ubicaciones más altas (popular y plateas altas) y llegarán hasta los $180.000 en las plateas más cercanas al escenario y en el campo delantero. Habrá diferentes categorías de localidades, incluyendo sectores con acceso preferencial.

Detalles de la preventa

Los clientes del banco patrocinador tendrán acceso a una preventa exclusiva el martes 9 de septiembre, un día antes de la venta general. Para acceder, deberán ingresar con su usuario y tarjeta del banco asociado a la compra. Se espera que las entradas se agoten rápidamente, como ocurrió en las últimas visitas de la banda al país.

Maroon 5 viene de una gira exitosa por Estados Unidos y Europa, donde presentaron su último álbum y revisaron sus grandes éxitos. En Argentina, su último show fue en 2019, por lo que este regreso genera gran expectativa entre el público local.

Cómo preparar la compra

Desde La 100 recomiendan tener lista la cuenta de Ticketmaster con datos verificados, método de pago cargado y una buena conexión a internet. Evitá usar redes WiFi públicas o celulares con poca batería, ya que la plataforma puede saturarse en los primeros minutos.

Además del show en Buenos Aires, la banda tiene confirmadas fechas en otros países de la región, pero por el momento Argentina solo cuenta con esta única presentación en el Monumental.

Los fans que no logren entradas en la primera instancia podrán estar atentos a posibles reventas oficiales o ampliación de fechas, aunque la productora no lo ha confirmado hasta el momento.

Maroon 5, con más de 20 años de carrera, sigue siendo uno de los grupos pop más convocantes a nivel global. Su combinación de pop, funk y rock los mantiene vigentes y con shows llenos de energía que prometen una noche inolvidable en Buenos Aires.