Marcelo Weigandt explotó de bronca tras la eliminación de Inter Miami y se hizo tendencia

El lateral argentino no ocultó su frustración por la salida del equipo de Messi en la Leagues Cup y su reacción viralizó en las redes.

La eliminación de Inter Miami en los cuartos de final de la Leagues Cup ante el Atlanta United dejó más de un disgusto en el plantel. Uno de los que no disimuló su bronca fue Marcelo Weigandt, el defensor argentino que se convirtió en tendencia en redes sociales por sus declaraciones y gestos posteriores al partido.

Weigandt, que viene de tener minutos importantes en el esquema de Javier Mascherano, no ahorró palabras al hablar con la prensa. "Es una mierda quedar eliminados así", soltó con visible molestia. El lateral derecho, de 25 años, había sido uno de los que más insistió en ataque durante el encuentro, pero el resultado final (derrota por penales) dejó un sabor amargo en todo el grupo.

La frase del ex Boca se replicó de inmediato en X (ex Twitter), TikTok e Instagram, donde miles de usuarios compartieron el video con comentarios que iban desde el apoyo hasta las burlas. "Weigandt dijo lo que todos pensamos", fue uno de los comentarios más repetidos. En menos de una hora, su nombre se ubicó entre los trending topics de Argentina y también figuró en las tendencias deportivas de Estados Unidos.

El contexto del partido explica parte de la bronca. Inter Miami dominó gran parte del encuentro, pero falló en la definición y terminó cayendo en la definición desde los doce pasos. Messi, que no jugó por una molestia muscular, siguió el partido desde el banco y se lo vio igual de contrariado que el resto del plantel.

Weigandt llegó a Inter Miami a principios de 2024 con la idea de sumar experiencia en la MLS y pelear por minutos en un equipo repleto de figuras. Hasta ahora había mostrado solidez defensiva y proyección por la banda, pero esta eliminación duele especialmente porque el equipo aspiraba a defender el título de la Leagues Cup obtenido el año pasado.

Desde el lado técnico, Mascherano deberá recomponer el ánimo del grupo rápidamente. El calendario de la MLS no da tregua y el próximo fin de semana ya hay un nuevo compromiso por la liga local. Weigandt, por su parte, se convirtió en uno de los referentes del vestuario argentino junto a figuras como Sergio Busquets y Jordi Alba.

La viralidad de su reacción no sorprende: en un mundo donde los futbolistas suelen medir cada palabra, el desahogo espontáneo del defensor tocó una fibra sensible en los hinchas que también están hartos de las eliminaciones dolorosas. "A veces hay que decir las cosas como son", escribió un usuario que compartió el fragmento de la entrevista.

Más allá del resultado, el episodio deja en evidencia la presión que rodea al Inter Miami de Messi. Cada partido es analizado al detalle y cada gesto de los jugadores genera debate. Weigandt, con su bronca sincera, se ganó al menos el respaldo de un sector importante de la hinchada que valora la autenticidad por sobre las respuestas diplomáticas.