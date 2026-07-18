Falcioni es el nuevo técnico de Banfield: el inoxidable DT vuelve al club

José Luis Falcioni fue confirmado como entrenador de Banfield hasta diciembre de 2026. El 'Emperador' regresa al club donde ya dirigió en tres ciclos diferentes y buscará estabilizar al Taladro en la Liga Profesional.

José Luis Falcioni fue confirmado este miércoles como nuevo director técnico de Banfield hasta diciembre de 2026. El 'Emperador' regresa al club de sus amores para reemplazar a Gustavo Adolfo Costas, quien dejó el cargo tras una serie de resultados irregulares.

La noticia se confirmó a través de un comunicado oficial del club de Floresta. Falcioni, de 69 años, firmó un contrato por dos años y medio y ya se encuentra trabajando en el predio de Luis Guillón junto a su cuerpo técnico de siempre.

No es la primera vez que Falcioni asume este rol en Banfield. El DT rosarino ya dirigió al Taladro en tres ciclos diferentes: entre 2004 y 2006 (donde consiguió el histórico título de Clausura 2009, aunque el título se jugó en 2010), entre 2012 y 2013, y más recientemente entre 2020 y 2021. Su relación con la institución es tan profunda que los hinchas lo consideran prácticamente uno de ellos.

La decisión de la dirigencia de Banfield responde a la necesidad de estabilizar un equipo que acumuló seis derrotas en las últimas diez fechas y que se encuentra cerca de los puestos de descenso. Falcioni llega con la misión de ordenar el mediocampo y fortalecer la defensa, dos especialidades que lo caracterizaron a lo largo de su extensa carrera.

Según datos de Opta, Banfield es uno de los equipos que más sufre en transición defensiva en la actual Liga Profesional. Falcioni, conocido por sus sistemas equilibrados y su capacidad para sacar rendimiento a planteles limitados, parece el perfil ideal para corregir esos problemas.

El DT llegará al banco en la fecha 6 del Torneo Apertura, cuando Banfield reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Florencio Sola. Su debut oficial será el próximo sábado 15 de febrero.

Falcioni se convierte así en el cuarto entrenador de Banfield en los últimos dos años, un dato que refleja la inestabilidad dirigencial y deportiva del club. Sin embargo, su llegada genera expectativa entre los hinchas, que valoran su experiencia y su conocimiento del plantel.

El 'Emperador' llega con un plantel que conserva varias piezas de su último ciclo: jugadores como Alejandro Cabrera, Martín Cañete y Gerónimo Rivera ya trabajaron bajo sus órdenes y conocen sus exigencias. El objetivo inmediato es sumar puntos para alejarse de la zona roja y comenzar a construir un equipo competitivo de cara al segundo semestre.

Con este anuncio, Falcioni suma su vigésimo segundo ciclo como director técnico en el fútbol argentino. Un número que habla de su longevidad y de una capacidad inusual para reinventarse y seguir siendo solicitado a pesar de las modas tácticas que cambian cada temporada.

Desde Última Hora Diario consultamos a fuentes cercanas al club, que destacaron que la negociación fue rápida y que Falcioni aceptó sin poner mayores condiciones económicas, priorizando el proyecto deportivo por sobre cualquier otro ofrecimiento que tenía sobre la mesa.

El regreso del Emperador a Banfield cierra, al menos por ahora, el capítulo de incertidumbre que vivía el Taladro y abre una nueva etapa que los hinchas esperan con expectativa. En un fútbol argentino cada vez más vertiginoso, la llegada de un técnico con experiencia, conocimiento del medio y capacidad de gestión resulta un bálsamo para una hinchada que ya se cansó de las improvisaciones.