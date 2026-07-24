Love the 90’s llega a Córdoba: el regreso masivo de la nostalgia musical

El festival que revive los hits de los 90 con artistas como 2 Unlimited, Snap! y Culture Beat desembarca por primera vez en Argentina. La escala cordobesa marca el arranque de una gira que promete llenar estadios con pura memoria colectiva.

El fenómeno de la nostalgia no para de crecer y encontró en la música de los 90 uno de sus territorios más fértiles. Ahora, el festival Love the 90’s desembarca por primera vez en Argentina con una escala confirmada en Córdoba, según anticipó La Voz del Interior.

El evento, que ya recorrió varios países de Europa con gran éxito, reunirá a figuras emblemáticas del eurodance, el techno y el house de aquella década. Entre los nombres confirmados aparecen 2 Unlimited, Snap!, Culture Beat, Captain Hollywood Project y varios artistas más que fueron banda sonora de fiestas, casamientos y veraneos de toda una generación.

La fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes está prevista para el segundo semestre de 2025 y se espera que convoque a miles de personas que hoy rondan los 40 y 50 años. Para muchos, no se trata solo de escuchar canciones: es volver a un momento donde la vida parecía más simple, los problemas más chicos y la pista de baile un refugio obligatorio.

Lautaro Fenoglio, que cubre la intersección entre deporte, cultura popular y memoria colectiva en Última Hora Diario, lo explica así: “Los 90 no fueron solo una década musical; fueron la última gran explosión de optimismo antes de que internet cambiara todo. Esa música huele a libertad, a videocasetera, a discoteca de barrio. Por eso vuelve y emociona”.

El formato del festival es simple y efectivo: un gran escenario, luces de neón, visuales retro y un lineup que va desgranando hits sin pausa. En Europa, ediciones anteriores registraron más de 20.000 asistentes por noche. En Córdoba, la capacidad del Kempes permite soñar con una cifra similar o incluso superior.

No es casualidad que este tipo de propuestas sigan funcionando. Psicólogos y sociólogos coinciden en que, en tiempos de incertidumbre económica y aceleración digital, la nostalgia funciona como un ansiolítico colectivo. Volver a cantar “No Limit”, “Rhythm is a Dancer” o “Mr. Vain” es, para muchos, un acto de autocuidado emocional.

Desde la organización confirmaron que habrá zonas de foodtrucks temáticos, merchandising de la época y hasta un sector de realidad virtual donde se podrá “revivir” videoclips clásicos. La idea es que la experiencia vaya más allá del recital y se convierta en un evento de reencuentro generacional.

La llegada a Argentina no es un hecho aislado. En los últimos años, artistas como Backstreet Boys, NSYNC, Ricky Martin y hasta bandas de rock nacional de los 90 volvieron a llenar estadios. El público paga por revivir lo que sintió cuando era joven, cuando todavía creía que todo era posible.

Para Córdoba, que ya albergó con éxito giras de La Renga, Soda Stereo y otros grandes, este festival representa una nueva oportunidad de posicionarse como plaza clave para eventos de gran escala. La provincia, con su tradición de festivales masivos, parece el lugar perfecto para abrir la gira sudamericana.

Queda claro que “Love the 90’s” no viene solo a tocar canciones viejas. Viene a activar una memoria afectiva que, para millones de argentinos, sigue latiendo fuerte. Y lo hace en un momento donde, quizás, necesitamos más que nunca recordarnos que alguna vez fuimos felices bailando bajo luces de colores.

El dato concreto es que las entradas todavía no salieron a la venta, pero todo indica que cuando se abran se van a volar. Una generación entera está esperando la excusa perfecta para volver a sentirse joven, aunque sea por una noche.