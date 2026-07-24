Alejandro Sanz en Buenos Aires: horarios, accesos y todo sobre sus shows en el Campo Argentino de Polo

El cantautor español vuelve a la Argentina con dos shows en el icónico Campo Argentino de Polo. Conocé los horarios, cómo llegar, recomendaciones de accesos y todos los detalles para disfrutar de las noches de música.

El español Alejandro Sanz regresa a Buenos Aires para reencontrarse con su público argentino en dos noches especiales. Los shows están programados para el 4 y 5 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad para eventos de gran magnitud.

Las puertas abrirán a las 17:00 en ambas fechas, mientras que el show principal de Sanz está previsto para comenzar alrededor de las 21:00. Se espera que el artista interprete un repaso por sus grandes éxitos de más de tres décadas de carrera, desde “Corazón Partío” y “Amiga Mía” hasta temas más recientes de su último disco La música no se toca y El alma al suelo.

Cómo llegar al Campo Argentino de Polo

El predio se encuentra en el barrio de Palermo, sobre la Avenida del Libertador 4000. Las opciones de transporte son variadas. Desde el centro, la línea de subte D (estación Olleros o Ministro Carranza) deja a unas cuadras de distancia. También se puede llegar en colectivo con las líneas 10, 37, 59, 60, 67 y 130, entre otras.

Para quienes vayan en auto, se recomienda llegar con tiempo porque el estacionamiento en la zona es limitado. Habrá cortes de tránsito y dispositivos de seguridad en las inmediaciones, por lo que es aconsejable consultar el estado del tránsito en aplicaciones como Waze o Google Maps antes de salir.

Accesos, entradas y recomendaciones

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticketmaster. Los valores van desde los $45.000 en platea general hasta los $180.000 en las zonas VIP y campo delantero. Se recomienda imprimir el ticket o tenerlo disponible en el celular con el código QR visible, ya que el ingreso será digital.

El Campo Argentino de Polo cuenta con accesos diferenciados según la ubicación de la entrada. Los organizadores piden llegar con al menos dos horas de anticipación para evitar aglomeraciones. Está prohibido el ingreso de elementos punzantes, bebidas, pirotecnia y cualquier objeto que pueda comprometer la seguridad del evento.

Desde la producción advirtieron que no se permitirá el reingreso una vez que se haya salido del predio, por lo que es importante organizar bien el horario. Habrá puestos de comida y bebida dentro del estadio, con opciones variadas y precios acordes a un recital de estas características.

El regreso de un clásico

Alejandro Sanz no pisa Buenos Aires desde 2019, cuando llenó el River Plate. Esta vez elige el Polo, un espacio que combina la cercanía con el público y la capacidad para más de 40 mil personas. Para muchos fans será la primera oportunidad de verlo en vivo después de la pandemia y de sus problemas de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios por varios meses.

El artista llega con una banda renovada y un repertorio que mezcla nostalgia con presente. En sus últimas presentaciones en España y Latinoamérica sorprendió con arreglos acústicos y versiones más intimistas de sus hits, algo que seguramente repetirá en Buenos Aires.

Consejos prácticos para disfrutar el show

Llevá protector solar si llegás temprano, ya que parte del predio queda expuesta durante la tarde.

Usá calzado cómodo: el suelo puede estar irregular y se camina bastante.

Descargá la entrada con anticipación y cargá el celular al máximo.

Si tenés movilidad reducida o vas con niños, consultá con anticipación los accesos especiales que ofrece la organización.

Los shows de Alejandro Sanz en el Campo Argentino de Polo prometen ser de los más importantes de la temporada de verano porteña. Dos noches para cantar a viva voz y volver a sentir la emoción de un recital masivo después de varios años.

Fuente: Información oficial de la productora y Ticketmaster Argentina.