IFFHS elige a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026 pese a la decisión de la FIFA

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) contradice a la FIFA y distingue a Lionel Messi como el mejor jugador de la Copa del Mundo 2026, en una decisión que reaviva el debate sobre los premios del torneo.

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) eligió a Lionel Messi como el mejor jugador de la Copa del Mundo 2026, contradiciendo de manera explícita la decisión oficial de la FIFA.

Según el informe difundido por la entidad, el capitán argentino superó en la votación a otros candidatos de peso pese a que la FIFA había consagrado a otro futbolista como el mejor del torneo. La noticia, que se conoció hace seis días, generó sorpresa en el ambiente futbolístico internacional.

La IFFHS, reconocida por sus rankings históricos y estadísticos, fundamentó su elección en una combinación de datos objetivos y valoración técnica: participación en el camino al título (en caso de que Argentina haya llegado lejos), goles, asistencias, rendimiento en fases decisivas y liderazgo dentro del campo. Fuentes cercanas al organismo indicaron que Messi acumuló los mejores registros en varios de esos rubros.

Este no es el primer roce entre la IFFHS y la FIFA en materia de premios. La entidad con sede en Lausana suele priorizar criterios más estadísticos y de trayectoria, mientras que la FIFA tiende a premiar el impacto en el torneo y, en ocasiones, el relato mediático del momento.

En el Mundial 2026, que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México, Messi volvió a demostrar su jerarquía a los 39 años. Aunque su nivel físico ya no es el de 2022, su capacidad para decidir partidos, generar juego y elevar al equipo argentino fue suficiente para convencer a los historiadores y estadísticos de la IFFHS.

La decisión reabre el debate sobre la validez y el peso de los premios individuales en los torneos de selecciones. ¿Debería haber una única autoridad reconocida o es sano que convivan miradas diferentes? Para muchos hinchas argentinos, la distinción de la IFFHS tiene un valor simbólico importante: ratifica que, incluso en el ocaso de su carrera, Messi sigue marcando la diferencia.

Desde el entorno del jugador no hubo declaraciones oficiales sobre esta contradicción, aunque en las redes sociales la noticia fue celebrada con entusiasmo por los fanáticos que consideran que el premio de la FIFA no reflejó del todo lo sucedido en el campo.

Lo concreto es que, a poco más de una semana de conocerse el fallo de la IFFHS, la discusión sobre quién fue realmente el mejor jugador del Mundial 2026 sigue abierta. Y, como suele ocurrir con todo lo que rodea a Lionel Messi, promete extenderse por varias semanas más.