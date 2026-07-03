Los mejores memes y reacciones al sorteo de Boca en la Copa Sudamericana

Tras el sorteo que definió los cruces de la fase de grupos, las redes estallaron con memes y opiniones sobre el camino de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2025. Repasamos las más divertidas.

El sorteo de la Copa Sudamericana 2025 dejó a Boca Juniors en un grupo complicado y las redes no tardaron en reaccionar. Apenas se conocieron los rivales, Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de memes, chistes y análisis picantes que reflejaron la bronca, la ironía y el humor típico del hincha argentino.

El Xeneize compartirá zona con equipos como Lanús, el ganador del repechaje entre Racing y un club boliviano, y otros rivales de la región. La posibilidad de cruzarse con rivales directos del fútbol argentino generó la primera ola de memes: desde fotos de hinchas con cara de resignación hasta imágenes editadas de jugadores de Boca “llorando” en el vestuario.

Uno de los más compartidos muestra a un hincha de Boca mirando el sorteo con la cara de “ya me lo esperaba”, acompañado del clásico “otro año más de Sudamericana”. Otro viral fue el que superpuso la cara de Juan Román Riquelme con el emoji de la cara con mano en la frente, junto al texto: “Cuando te toca Lanús en la fase de grupos”.

La rivalidad con Racing también fue materia prima. Cuando se confirmó que el equipo de Avellaneda podía caer en el mismo grupo, aparecieron montajes de Fernando Gago y Riquelme enfrentados, con leyendas como “la Sudamericana se pone picante”. Los hinchas de Independiente, por su parte, no perdieron la oportunidad de recordar que ellos están en la Libertadores y subieron memes comparando las copas.

En TikTok los videos cortos dominaron: uno que simula un partido de Boca contra un equipo uruguayo con la canción de “tristeza, tristeza” de Vicentico acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Otro que usa el audio de “¿qué te pasó, Boca?” de un viejo programa de radio ya se volvió tendencia.

Desde el lado oficial, Boca publicó un comunicado seco y los hinchas respondieron con ironía. “Gracias por el grupo fácil”, escribió uno de los perfiles más seguidos de la hinchada, acompañado de un meme del Pato Fillol tapándose la cara. La cuenta de un periodista deportivo compartió un gráfico con el historial de Boca en Sudamericana y la frase “esto es lo que hay”.

El humor negro también apareció: “Boca ya clasificó a octavos… de la Sudamericana”, decía un cartel editado sobre una imagen del equipo en el vestuario. Otro popular muestra a Diego Martínez con cara de preocupación y el texto “otro año que arrancamos con presión en la copa”.

Más allá de la burla, varios usuarios destacaron que la Sudamericana es una oportunidad concreta de ganar un título internacional en 2025. “Prefiero pelearla en esta que mirar la Libertadores desde la tele”, escribió un hincha en una publicación que rápidamente ganó cientos de likes.

El sorteo también trajo reacciones de los rivales. Hinchas de Lanús subieron memes celebrando el “regalo” de enfrentar a Boca en la fase de grupos, mientras que los de equipos del interior ironizaron con la “maldición” de cruzarse con grandes en copas internacionales.

En resumen, el sorteo dejó a Boca en una zona que exige seriedad desde el primer partido, pero también generó un festival de creatividad en las redes. Como siempre, el hincha argentino transforma la bronca en humor y espera que, esta vez, el equipo responda dentro de la cancha.