Los dos argumentos que usará la AFA para reclamar por la expulsión de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino prepara su defensa formal ante la Conmebol tras la roja directa a Lionel Messi en el partido ante Brasil. Los dos ejes centrales del reclamo: la falta de claridad en la decisión arbitral y el historial de arbitrajes controvertidos contra la Selección.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya tiene definidos los dos argumentos centrales que presentará ante la Conmebol para reclamar por la expulsión de Lionel Messi en el partido contra Brasil, disputado el pasado martes en el estadio Maracaná.

El capitán argentino recibió una roja directa a los 35 minutos del primer tiempo luego de un cruce con el defensor Lucas Borrero. La jugada, que muchos consideraron leve, generó una ola de indignación en el mundo del fútbol y dejó al equipo nacional sin su figura más importante para el resto del encuentro.

Según pudo confirmar Última Hora Diario, el escrito que la AFA elevará en las próximas horas se apoyará en dos pilares fundamentales. El primero es la falta de claridad y proporcionalidad en la decisión arbitral. El organismo argentino sostendrá que la falta no reunía los requisitos de “conducta violenta” que establece el artículo 12 del Código Disciplinario de la FIFA para justificar una expulsión directa.

“La jugada fue un roce propio del fútbol, sin intención de dañar ni uso excesivo de la fuerza. La tarjeta roja aparece como una decisión desproporcionada y sin sustento claro en el reglamento”, sostiene un borrador del documento al que accedió este medio.

El segundo argumento será el historial de arbitrajes controvertidos contra la Selección Argentina en los últimos años. La AFA planea incluir un listado de situaciones similares ocurridas en Copa América y Eliminatorias donde, a su criterio, se aplicaron criterios dispares. El objetivo es demostrar que existe un patrón de rigor excesivo contra el equipo nacional.

“Queremos que la Conmebol revise no solo esta expulsión, sino el marco general de arbitrajes en la competencia. No se trata de un caso aislado”, explicaron fuentes cercanas a la casa madre del fútbol argentino.

Desde el entorno de Messi se mostraron conformes con la estrategia. El propio capitán, ya de regreso en Miami, expresó en privado su sorpresa por la decisión del árbitro uruguayo Esteban Ostojich. “Fue un golpe fuerte, pero confío en que la AFA haga lo correcto”, habría dicho según allegados.

La sanción inicial para Messi sería de dos partidos de suspensión, lo que lo dejaría afuera del duelo ante Paraguay y del siguiente. Sin embargo, si la AFA logra revertir la roja, el capitán podría estar disponible para la fecha FIFA de octubre.

El reclamo se presentará formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol en las próximas 48 horas. Desde la AFA esperan que el caso sea tratado con celeridad, especialmente porque se trata de la figura más importante del fútbol sudamericano.

Este no es el primer roce entre la AFA y la Conmebol por decisiones arbitrales. En la Copa América 2021 ya se habían elevado quejas similares, aunque con resultados dispares. Ahora, con Messi como bandera, el reclamo adquiere un peso simbólico mayor.

Desde el lado brasileño, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no hizo comentarios oficiales sobre la jugada, aunque en privado consideran que la roja fue correcta y que Argentina busca “generar ruido” para presionar al tribunal.

El fútbol argentino, mientras tanto, espera con atención la resolución. La presencia de Messi no solo es deportiva: su ausencia afecta también el impacto mediático y comercial de la Selección en un año sin Copa del Mundo ni Copa América.

La AFA, bajo la presidencia de Claudio Tapia, ha endurecido su postura en los últimos tiempos respecto a lo que considera “injusticias arbitrales”. Este caso se convierte en una prueba de fuego para esa línea más combativa.

Por ahora, el plantel se prepara para los próximos compromisos sin su líder. Scaloni ya trabaja en variantes tácticas, aunque todos saben que reemplazar a Messi es una misión casi imposible.

El veredicto de la Conmebol no solo definirá si Messi juega o no los próximos partidos. También marcará un precedente sobre hasta dónde pueden llegar las federaciones nacionales en sus reclamos contra las decisiones de los árbitros.