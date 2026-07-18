La confesión de Vecchio que marca la previa de la final entre Racing y Boca

El mediocampista de Racing Club reveló una anécdota personal en medio de la máxima definición del fútbol argentino. La confesión de Vecchio genera expectativa de cara al superclásico decisivo.

La tensión ya se siente en Avellaneda y la Bombonera. Con la final del campeonato a la vuelta de la esquina, cada palabra pesa el doble. Y en medio de esa definición entre Racing y Boca, Emiliano Vecchio soltó una confesión que dejó a más de uno sonriendo en la sala de prensa.

El volante de la Academia, uno de los que más minutos acumuló en el tramo final del torneo, fue consultado sobre cómo vive el vestuario la posibilidad de gritar campeón ante su clásico rival. Vecchio, con su habitual tono pausado, no esquivó la pregunta. “La verdad es que tengo un Boca tatuado en el alma desde chico”, dijo, y ahí mismo se hizo un silencio. Después completó: “Pero hoy estoy en Racing, doy todo por esta camiseta y ojalá podamos ganar esta final”.

La frase, que ya circula en todos los portales deportivos, tiene varias capas. Por un lado, confirma lo que muchos sabían: Vecchio se formó como hincha xeneize en el barrio de San Telmo. Por otro, refuerza el profesionalismo que siempre lo caracterizó. En un fútbol argentino cada vez más polarizado, admitir el pasado sin que eso reste un gramo de compromiso con el presente es un gesto poco habitual.

Desde el cuerpo técnico de Racing, según fuentes cercanas al plantel, la declaración no cayó mal. Al contrario: la leen como una muestra de madurez. “Emi es un jugador de experiencia, sabe separar las cosas”, comentó un integrante del staff técnico que prefirió mantener el anonimato. En Boca, mientras tanto, la confesión fue tomada con humor por algunos y con ironía por otros. “Que venga a La Bombonera a demostrarlo”, respondió un referente del plantel azul y oro en off the record.

El historial de Vecchio en ambos clubes es breve pero intenso. Tuvo pasos por las inferiores de Boca, aunque nunca logró consolidarse en Primera. Después armó su carrera entre Chile, Rosario Central y ahora Racing, donde se transformó en un jugador clave para Fernando Gago. Sus pases filtrados y su visión de juego fueron determinantes en varios partidos del campeonato.

La final entre Racing y Boca no solo definirá al campeón del año. También pondrá frente a frente dos formas distintas de entender el fútbol argentino: la mística de la Academia contra la identidad de Boca. Y en el medio, un jugador que lleva las dos camisetas tatuadas, una en la piel y otra en el corazón.

Vecchio ya avisó que no piensa guardarse nada. “Voy a dejar la vida en la cancha, como siempre”, cerró la charla. La pelota, como corresponde, ahora está del lado de los 22 que salgan a jugar. Pero su confesión ya forma parte de la previa más caliente del fútbol local.