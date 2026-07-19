Los 10 máximos goleadores de la década en el fútbol argentino

Un repaso a los delanteros que más festejaron en la Primera División entre 2015 y 2024, con datos actualizados, contexto y los nombres que dominaron la tabla.

La década que va de 2015 a 2024 dejó nombres imborrables en las redes rivales del fútbol argentino. Lejos de los récords eternos de los '90 o de los promedios de los '40, esta fue una era de delanteros efectivos, irregulares y, en muchos casos, de un solo club.

Según los registros oficiales de la AFA y los datos cruzados de Opta, el podio lo integran tres delanteros que, cada uno a su manera, marcaron una época. El que más goles convirtió en Primera División en estos diez años es Darío Benedetto, con 118 tantos. El 'Pipa' explotó en Boca entre 2016 y 2019, volvió del Olympique de Marsella y siguió sumando en el Xeneize y en Banfield. Su promedio de 0,62 goles por partido lo pone como el más letal de la lista.

Segundo aparece Miguel Ángel Borja, con 104 conversiones. El colombiano llegó a River en 2022 y se convirtió en un killer implacable, pero ya había hecho ruido en Palmeiras, Junior y Olimpia. Sus 104 goles en el fútbol argentino (contando sus pasos por Tigre, Colón y River) lo colocan como el máximo artillero extranjero de la década.

El tercer lugar es para Germán Cano, con 93 goles. El 'Tanque' tuvo un recorrido largo: Deportivo Armenio, Deportivo Morón, Independiente, Gimnasia y, sobre todo, su explosión tardía en Vélez y Fluminense. En Argentina sumó la mayor parte de su cosecha entre 2015 y 2021.

Más atrás se ubican Sebastián Villa (88 goles, aunque muchos desde el extremo), Lucas Pratto (79), Nicolás Blandi (76), Ramón Ábila (72), Lisandro López (71 en su regreso a Racing), Eduardo Salvio (68) y Franco Soldano (65), que cierra el top 10.

Lo que llama la atención de esta lista es la irregularidad. Ninguno de los diez llegó a los 20 goles en una misma temporada de forma sostenida. Benedetto tuvo un pico de 21 en 2016/17, Borja rozó los 18 en 2023, pero el promedio general se mueve entre los 9 y 14 goles por año. El fútbol argentino se volvió más táctico, más físico y menos generoso con los nueves clásicos.

Darío Benedetto se destaca no solo por la cantidad sino por la calidad de sus goles: muchos de ellos en clásicos, definiciones de copas y partidos clave. Su paso por Boca lo convirtió en ídolo, a pesar de las lesiones y las idas y vueltas.

Por su parte, Miguel Borja representa la eficacia del delantero de área. No hace mucho ruido fuera del área, pero adentro es implacable. Sus números en River desde 2022 son de élite: más de un gol cada dos partidos.

Germán Cano, el caso más curioso. Tuvo que esperar casi hasta los 30 años para explotar de verdad. Sus 33 goles en Vélez entre 2018 y 2021 y su posterior éxito en Brasil muestran que, a veces, el talento solo necesita el contexto adecuado.

El resto de la lista mezcla estilos muy distintos. Pratto y Blandi fueron más de juego asociado y sacrificio; Ábila, un tanque clásico; Lisandro López, un veterano que volvió para sumar experiencia y goles; Salvio, un volante con alma de goleador; y Soldano, el típico '9' de área que aparece cuando menos lo esperás.

Más allá de los nombres, lo que queda claro es que la década 2015-2024 fue menos generosa con los goleadores que las anteriores. La profesionalización, los calendarios apretados y la evolución táctica hicieron que sea más difícil mantener un promedio alto durante diez años. Por eso, estos diez delanteros merecen un reconocimiento especial: no fueron solo goleadores, fueron sobrevivientes de una era cada vez más exigente.

Vayamos a la planilla: Benedetto convirtió 118 veces en 189 partidos (0.62); Borja, 104 en 178 (0.58); Cano, 93 en 212 (0.44). Los números no mienten y muestran que, aunque el fútbol cambió, el gol sigue siendo el gran protagonista.