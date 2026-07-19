Fecha 15 del Apertura 2026: días, horarios, TV y árbitros

La Liga Profesional ya tiene el fixture completo de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Conoce los días, horarios, canales de TV en vivo y los árbitros designados para cada partido.

La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ya tiene todos los detalles confirmados. Como es habitual, los partidos se repartirán entre viernes, sábado, domingo y lunes, con transmisiones en vivo por TNT Sports y ESPN Premium, además de la posibilidad de seguirlos por streaming en las plataformas oficiales.

El plato fuerte de la jornada será el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, que se jugará el domingo a las 19 en el Bosque. El árbitro designado es Facundo Tello, uno de los más experimentados del plantel arbitral de la AFA. También se destaca el cruce entre Independiente y Racing, que se disputará el sábado a las 21.30 en Avellaneda, con Darío Herrera como juez principal.

Vayamos a la planilla completa de la fecha 15:

Viernes 10 de abril

19.00: Central Córdoba - Lanús (Árbitro: Nazareno Arasa | TV: TNT Sports)

21.15: Argentinos Juniors - Belgrano (Árbitro: Fernando Rapallini | TV: ESPN Premium)

Sábado 11 de abril

15.30: Godoy Cruz - San Lorenzo (Árbitro: Pablo Dóvalo | TV: TNT Sports)

18.00: Sarmiento - River Plate (Árbitro: Yael Falcón Pérez | TV: ESPN Premium)

21.30: Independiente - Racing (Árbitro: Darío Herrera | TV: TNT Sports)

Domingo 12 de abril

16.00: Vélez - Huracán (Árbitro: Silvio Trucco | TV: ESPN Premium)

19.00: Gimnasia - Estudiantes (Árbitro: Facundo Tello | TV: TNT Sports)

21.30: Rosario Central - Boca Juniors (Árbitro: Leandro Rey Hilfer | TV: ESPN Premium)

Lunes 13 de abril

19.00: Talleres - Newell's (Árbitro: Nicolás Lamolina | TV: TNT Sports)

21.15: Banfield - Instituto (Árbitro: Hernán Mastrángelo | TV: ESPN Premium)

El clásico rosarino entre Central y Boca será otro de los partidos que más atención generará. El Canalla llega con necesidad de puntos para alejarse de la zona baja, mientras que Boca buscará seguir prendido en la pelea por el título. Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia en el Gigante de Arroyito.

En el marco de la fecha también se destaca el duelo entre Sarmiento de Junín y River. El Millonario, que viene de una serie irregular, visitará el Eva Perón con el objetivo de sumar para no perder terreno. El árbitro será Yael Falcón Pérez, que viene de una buena temporada.

Desde el punto de vista arbitral, la AFA volvió a apostar por los nombres de mayor experiencia en los partidos de mayor riesgo. Tello, Herrera, Rapallini y Rey Hilfer son los cuatro jueces que más confianza generan en la dirigencia y que suelen ser designados para clásicos y duelos que pueden definir posiciones.

El resto de los cruces completan una fecha que, si bien no tiene fecha de superclásico, mantiene el interés por la paridad que se vive en la tabla. Varios equipos pelean arriba y otros necesitan sumar para no complicarse en los promedios.

Recordá que los horarios pueden sufrir modificaciones de último momento por razones de televisación o seguridad. Lo ideal es confirmar en las cuentas oficiales de la Liga Profesional y de los clubes antes de cada jornada.

El Apertura 2026 sigue siendo uno de los torneos más competitivos de los últimos años. Con la fecha 15 se entra en la recta final de la primera rueda y cada punto vale oro. La planilla arbitral y los horarios ya están, ahora solo falta que ruede la pelota.