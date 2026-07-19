Curazao, rival de Argentina: en qué puesto del Ranking FIFA está

La Selección se mide este martes ante Curazao en un amistoso. Conocé su ubicación actual en el Ranking FIFA y cómo llega al partido.

La Selección argentina de fútbol enfrentará este martes a Curazao en un partido amistoso que se jugará en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovecha la fecha FIFA para sumar minutos y probar variantes, pero el rival genera curiosidad: ¿en qué puesto del Ranking FIFA está Curazao?

Según la última actualización del Ranking FIFA publicada a principios de junio, Curazao ocupa el puesto 87 del mundo. Está por encima de selecciones como Albania (88), Uganda (89) y Kuwait (90), pero lejos de los primeros 50. Para dimensionar, Argentina se mantiene firme en el primer puesto tras la conquista de la Copa América 2024.

Curazao llega a este amistoso con un plantel mixto. Varios de sus jugadores militan en ligas de Países Bajos, Estados Unidos y la región caribeña. En las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026, el equipo dirigido por el neerlandés Dick Advocaat marcha en la zona intermedia de su grupo, con resultados irregulares: victorias ante San Cristóbal y Nieves y derrotas ante Panamá y Costa Rica.

Desde el lado argentino, Scaloni ya anticipó que habrá rotaciones. El DT quiere ver en acción a varios de los que menos minutos tuvieron en la Copa América. Nombres como Thiago Almada, Nicolás González o incluso algún juvenil del medio local podrían sumar rodaje. El partido no suma puntos para el Ranking FIFA porque es amistoso, pero sirve para medir nivel y seguir sumando rodaje al equipo campeón del mundo.

Históricamente, Curazao (que antes competía como Antillas Neerlandesas) nunca se clasificó a un Mundial. Su mayor logro fue llegar a cuartos de final en la Copa de Oro de la Concacaf. En el último Ranking, su mejor posición histórica se ubica cerca del puesto 80, pero nunca logró dar el salto definitivo entre las potencias de la región.

El partido se jugará a las 19 horas en el estadio Monumental. Será transmitido por TyC Sports y las plataformas de streaming. Para Argentina, más allá del resultado, el objetivo es cerrar esta doble fecha FIFA con sensaciones positivas antes de retomar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Vayamos a la planilla: Curazao promedia menos de un punto por partido en sus últimas 10 presentaciones oficiales, mientras que Argentina mantiene un invicto de más de 20 partidos en casa. La diferencia de jerarquía es notoria, aunque en el fútbol siempre hay lugar para la sorpresa. Scaloni lo sabe y por eso prioriza el control y la intensidad alta desde el arranque.

El marcador dirá lo que diga, pero el verdadero valor de este amistoso pasa por la puesta a punto y por darle minutos a los que vienen de atrás. Curazao, puesto 87 del Ranking FIFA, será un rival incómodo en momentos puntuales, pero claramente inferior en cuanto a plantel y experiencia internacional.