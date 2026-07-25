Lollapalooza Argentina 2027: ya salen a la venta las entradas con fechas y precios confirmados

El festival confirmó las fechas para su edición 2027 en el Hipódromo de San Isidro. Desde este miércoles arrancan las preventas y Early Bird con valores que arrancan en $85.000.

El festival de música más grande de la región ya tiene calendario para 2027. Lollapalooza Argentina volverá al Hipódromo de San Isidro los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo de 2027, según confirmó este martes la organización a través de un comunicado oficial.

La venta de entradas se inicia este miércoles 10 de septiembre a las 12 del mediodía con la fase Early Bird, que ofrece los pases generales y VIP a precio promocional por tiempo limitado. Según los valores anunciados, el abono general Early Bird sale $85.000, mientras que el VIP se ubica en $170.000. Los precios incluyen servicio y ya están disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster.

Para los que prefieran comprar más adelante, la preventa con descuento para clientes del Banco Santander comenzará el jueves 11 y la venta general sin beneficio arrancará el viernes 12. Como es habitual, se espera que las entradas se agoten en pocas horas, especialmente las del Early Bird, que en ediciones anteriores duraron menos de un día.

El anuncio llega en un momento en que el festival busca mantener su convocatoria a pesar del contexto económico. En 2025 el evento reunió a más de 100 mil personas por jornada y contó con artistas como Post Malone, Travis Scott y Miranda!. Para 2027 la organización prometió un lineup “a la altura de las expectativas” aunque todavía no reveló ningún nombre confirmado.

Desde la productora DF Entertainment, a cargo del evento junto a Perry Farrell, destacaron que “el público argentino siempre fue fiel y merecía tener la fecha con la mayor anticipación posible”. La decisión de anunciar con más de 18 meses de antelación busca dar previsibilidad a los asistentes, especialmente a quienes viajan desde el interior del país.

Los pases de tres días siguen siendo la opción más elegida. Incluyen acceso a los tres escenarios principales, el escenario Perry’s y todas las actividades de arte, gastronomía y activaciones de marcas. El pase VIP, por su parte, ofrece ingreso prioritario, baños exclusivos, zona de sombra y vista preferencial a los shows principales.

Como ocurrió en las últimas ediciones, se espera que se habilite la opción de pago en cuotas sin interés con tarjetas de crédito participantes. La organización también confirmó que mantendrá el programa de accesibilidad y el sector para personas con movilidad reducida.

Lollapalooza Argentina 2027 se prepara así para ser una de las grandes citas culturales del año próximo. Mientras el mundo del entretenimiento se adapta a una economía complicada, el festival apuesta a la anticipación y a precios que, si bien son altos para el bolsillo local, se ubican en línea con lo cobrado en 2025.

Los interesados ya pueden ingresar al sitio de Ticketmaster para registrarse y recibir el link de compra exacto el día y hora de apertura de cada tanda. Como siempre, se recomienda tener todo preparado con anticipación: usuario verificado, tarjeta cargada y buena conexión.