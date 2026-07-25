Lollapalooza Argentina 2026: ya están los horarios de la grilla, armá tu propio festival

El megaevento confirmó los horarios completos para su edición 2026. Con esta info, podés planificar qué artistas ver cada día en el Hipódromo de San Isidro.

El Lollapalooza Argentina 2026 ya tiene definidos los horarios de todos sus escenarios. La organización del festival más importante del país liberó la grilla completa, lo que permite a los asistentes empezar a armar su propio itinerario y decidir qué shows no se pueden perder en los tres días de música en el Hipódromo de San Isidro.

Según la información publicada por La Voz del Interior, el anuncio llega a poco más de un mes de que comience el evento, previsto para marzo de 2026. Como es habitual, los horarios buscan equilibrar los grandes nombres con las propuestas emergentes y dar un respiro entre los shows principales para que el público pueda moverse entre escenarios sin perderse demasiado.

El viernes y el domingo aparecen como las jornadas con mayor peso internacional, mientras que el sábado concentra varios de los nombres más esperados del rock y el pop alternativo. Nombres como Tyler, The Creator, Doja Cat, Post Malone y Rosalía ya tienen confirmados sus franjas horarias, aunque desde la producción advirtieron que los horarios son provisorios y podrían sufrir ajustes de última hora por cuestiones técnicas o climáticas.

Para los que viajan desde el interior, la definición de la grilla es clave. Muchos asistentes de Córdoba, Rosario, Mendoza o el Litoral ya tienen comprado el abono y ahora deben decidir si viajan un solo día o se quedan los tres. La app oficial del festival ya permite armar el cronograma personalizado, una herramienta que se volvió indispensable desde la edición post-pandemia.

Cómo leer la grilla y evitar solapamientos

Lo primero es identificar los escenarios principales: el Main Stage 1 y 2, el Perry’s Stage para la música electrónica y los escenarios alternativos dedicados al indie, el trap y las propuestas locales. Los horarios más codiciados, como el cierre de cada jornada, suelen ir desde las 21:30 hasta pasada la medianoche.

Un dato a tener en cuenta: los traslados entre escenarios pueden llevar entre 10 y 20 minutos según la cantidad de gente. Por eso, si un artista que te interesa termina a las 19 y otro que querés ver arranca a las 19:30 en otro lado, es probable que te pierdas el comienzo. La organización recomienda priorizar y aceptar que, en un festival de esta magnitud, siempre se sacrifica algo.

Consejos prácticos para sobrevivir al Lolla

Llevar protector solar, una riñonera cómoda y cargar el celular al máximo antes de entrar siguen siendo reglas de oro. También es clave chequear el pronóstico del tiempo para marzo, mes que suele mezclar días de calor agobiante con posibles tormentas. La app del festival incluye un mapa interactivo y alertas en tiempo real.

Desde Última Hora consultamos a varios asistentes habituales que viajan desde el interior y coinciden en que lo mejor es definir tres o cuatro shows imperdibles por día y dejar el resto abierto a la sorpresa. “El Lolla es para caminar, descubrir y terminar exhausto pero feliz”, resumió una cordobesa que no se perdió ninguna edición desde 2014.

Los horarios completos ya están disponibles en el sitio oficial de Lollapalooza Argentina y en sus redes. ¿Ya armaste tu cronograma? Compartilo en los comentarios y contanos qué día te resultó más complicado de armar.