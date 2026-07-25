BTS llega por primera vez a la Argentina: fechas, estadio y todos los detalles

El grupo surcoreano confirmó dos shows en el Estadio Único de La Plata para 2026, su debut absoluto en el país. La preventa y la venta general ya tienen fecha.

La espera terminó. Después de años de rumores y de que sus fans, los ARMY, mantuvieran viva la ilusión, BTS finalmente llega a la Argentina. El grupo surcoreano anunció este miércoles dos shows en el Estadio Único de La Plata para el año que viene, marcando su primera visita oficial al país.

Las fechas confirmadas son el 20 y 21 de marzo de 2026. Ambos recitales se llevarán a cabo en el estadio de La Plata, el mismo que recibió a Taylor Swift en su paso por la Argentina y que se prepara ahora para recibir a la banda más grande del K-pop.

Según información oficial de los organizadores, la preventa para clientes de un banco sponsor comenzará el próximo lunes 15 de diciembre a las 10 de la mañana, mientras que la venta general abrirá el miércoles 17 de diciembre al mediodía. Las entradas se podrán adquirir a través del sistema Ticketmaster, con precios que todavía no fueron revelados pero que se espera que sigan la tendencia internacional de este tipo de mega-producciones.

El anuncio llega en un momento clave para BTS. Tras el éxito mundial de su gira “Love Yourself” y “Speak Yourself”, el grupo pausó sus actividades colectivas entre 2022 y 2025 para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ya completaron o están terminando su conscripción, y el regreso como septeto está programado para 2025. La gira que incluirá a Buenos Aires será la primera gran vuelta a los escenarios masivos.

La elección de La Plata no es casual. El Estadio Único tiene capacidad para más de 50 mil personas, cuenta con una estructura moderna y ya demostró estar a la altura de producciones internacionales de gran escala. Para los fans argentinos, que han seguido al grupo desde sus inicios en 2013, este anuncio representa el cierre de un ciclo de espera que incluyó desde caravanas en aeropuertos hasta campañas masivas en redes sociales.

“Es histórico”, resumió Lautaro Fenoglio, redactor de espectáculos de Última Hora Diario. “No solo por el impacto cultural y económico que genera, sino porque el K-pop dejó de ser un nicho hace rato y se convirtió en un fenómeno global que ahora tiene su primera escala concreta en nuestro país”.

Desde Corea del Sur, la agencia Big Hit Music (hoy HYBE) confirmó que los shows en Argentina forman parte de una gira mundial que todavía no fue anunciada en su totalidad. Se espera que en las próximas semanas se revelen más fechas en Latinoamérica, aunque por ahora solo se confirmaron los dos recitales en La Plata.

Para los ARMY locales, el anuncio generó una ola de emoción que se replicó en redes. En menos de una hora de publicado el comunicado, los hashtags #BTSinArgentina y #LaPlata2026 ya eran tendencia en todo el país. Muchos fans que viajaron a Brasil o Chile en años anteriores ahora podrán ver al grupo sin cruzar la frontera.

Los shows marcarán además un hito para el Estadio Único, que en los últimos años se consolidó como una de las plazas más importantes del Cono Sur para grandes producciones. La organización ya empezó a trabajar en el operativo de seguridad, transporte y servicios que requerirá recibir a decenas de miles de fans, muchos de ellos llegando desde distintas provincias.

Quedan poco más de quince meses para el gran día. Para una generación que creció con “Dynamite”, “Butter” y “Permission to Dance”, la llegada de BTS a la Argentina ya es mucho más que un recital: es el momento en que un fenómeno global finalmente pisa el país que tanto esperó.