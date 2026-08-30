Llega delegación del Vaticano a Córdoba para definir agenda de León XIV

Enviados especiales de la Santa Sede arriban a la provincia para coordinar detalles de la visita papal prevista para noviembre. El Gobierno de Córdoba asumirá los costos operativos y de infraestructura mientras ultiman logística y seguridad.

Una delegación oficial del Vaticano llegará este domingo a Córdoba para ultimar los detalles de la agenda de la histórica visita de León XIV, prevista para noviembre de 2026.

Según confirmaron fuentes provinciales, los enviados especiales se reunirán con autoridades del Ejecutivo cordobés, intendentes de las ciudades involucradas y responsables de las áreas de seguridad, logística e infraestructura. El objetivo principal es definir los escenarios, los recorridos y el cronograma definitivo de las actividades que realizará el Pontífice durante su paso por la provincia.

El Gobierno de Córdoba asumirá los costos operativos y de infraestructura que demande la organización, tal como se comprometió semanas atrás. Esto incluye el acondicionamiento de espacios públicos, el refuerzo de la seguridad y la coordinación con las fuerzas federales y locales.

Las expectativas crecen en toda la provincia. Desde la Curia local hasta los municipios del interior, se trabaja en paralelo para recibir al primer Papa latinoamericano que, tras su elección, eligió Córdoba como uno de los destinos centrales de su primer viaje apostólico a la región.

La llegada de la comitiva vaticana marca el inicio de la fase operativa más concreta. En los próximos días se definirán aspectos clave como los lugares de las misas centrales, las audiencias con sectores sociales y el posible recorrido por el interior provincial, que incluiría visitas a villas y comunidades del Gran Córdoba y de los valles.

Desde la Casa de Gobierno indicaron que la visita no solo tiene un fuerte componente espiritual, sino que también representa una oportunidad de proyección internacional para Córdoba. Por eso, se busca que el evento se desarrolle con la máxima organización y sin inconvenientes logísticos.

La delegación permanecerá varios días en la provincia y mantendrá reuniones técnicas con los equipos de protocolo, salud y transporte. También se espera que visiten los posibles escenarios para evaluar in situ las condiciones de cada uno.

Fuente: Perfil