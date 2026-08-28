Guía completa para dar de alta el agua con Aguas Cordobesas al mudarte a Córdoba

Paso a paso para solicitar la conexión de agua potable y cloacas en tu nuevo domicilio cordobés. Requisitos, costos actualizados y tips para evitar demoras innecesarias.

Mudarse a un nuevo hogar en Córdoba siempre genera expectativa, pero también trámites que pueden complicar los primeros días. Uno de los más importantes es el alta del servicio de agua potable y cloacas con Aguas Cordobesas, la empresa que presta el servicio en la capital y gran parte del Gran Córdoba. Hacerlo correctamente evita cortes, facturaciones erróneas y demoras que pueden extenderse semanas.

A diferencia de otros servicios, el alta de agua no se limita a un clic en una app. Requiere documentación específica y, en muchos casos, una inspección técnica previa del medidor o de la instalación interna. En 2026, con el crecimiento urbano en barrios como Villa Allende, Mendiolaza y las nuevas urbanizaciones de Punilla, este trámite se volvió aún más frecuente entre familias que llegan desde otras provincias o del interior cordobés.

Requisitos básicos para iniciar el trámite

Para dar de alta el agua, el titular del servicio debe ser mayor de edad y presentar:

DNI original y fotocopia del futuro titular.

Escritura, boleto de compraventa o contrato de alquiler del inmueble (con firma certificada si es privado).

Plano de la propiedad visado por el municipio correspondiente.

Certificado de final de obra o permiso de ocupación si la vivienda es nueva.

Datos de contacto actualizados: teléfono y correo electrónico.

Si el inmueble ya tuvo servicio anteriormente, es clave pedir el número de cuenta anterior. Eso acelera el proceso porque evita tener que hacer una conexión nueva desde cero. En cambio, en urbanizaciones recientes o casas sin conexión previa, el trámite incluye la solicitud de instalación de medidor y red interna.

Dónde y cómo hacer el alta: opciones presenciales y digitales

Aguas Cordobesas mantiene varias vías para iniciar el procedimiento. La más recomendada para quienes se mudan es comenzar por la página oficial de la empresa, donde se puede completar una pre-solicitud. Luego, es obligatorio validar todo en una de las oficinas de atención al usuario. Las principales se encuentran en el centro de la capital, en barrio Alto Alberdi y en los centros de atención del interior provincial.

Llevar toda la documentación completa el primer día evita al menos dos visitas. El personal verifica que la instalación cumpla con las normas de presión y material de cañerías. Si todo está en orden, otorgan el alta provisional y programan la colocación del medidor, que suele tardar entre 5 y 15 días hábiles según la zona.

Costos aproximados y formas de pago en 2026

El alta de agua tiene un costo que combina cargo fijo de conexión, colocación de medidor (si no lo hay) y, en algunos casos, canon de infraestructura. En la actualidad, el cargo básico ronda los 18.000 a 35.000 pesos según el diámetro de la cañería y si se trata de agua, cloaca o ambos servicios. Estos valores se actualizan dos veces al año por inflación y por ajustes tarifarios aprobados por el Ente Regulador de Servicios Públicos.

Es posible pagar en cuotas con tarjeta de crédito o débito en las oficinas o a través de la app de la empresa. Quienes se mudan desde barrios con redes ya instaladas pero sin medidor, suelen pagar menos que en zonas donde hay que tender red nueva. Siempre pedí el presupuesto detallado antes de firmar cualquier formulario.

Errores comunes que generan demoras

Muchos nuevos vecinos llegan con el contrato de alquiler firmado pero sin el plano municipal visado, lo que frena todo el expediente. Otro error frecuente es no verificar si la vivienda tiene medidor retirado o sellado: si falta, el trámite pasa a categoría “nueva conexión” y los tiempos se duplican. También es clave que el titular figure en el contrato de alquiler o en la escritura; si figura otra persona, hay que hacer un cambio de titularidad previo.

En barrios del interior como Río Cuarto o Villa María, el procedimiento es similar pero se canaliza a través de las delegaciones locales de Aguas Cordobesas. Allí los tiempos de respuesta suelen ser más cortos porque la demanda es menor que en la capital.

Consejos prácticos para que el servicio esté listo el día del mudanza

Idealmente, iniciá el trámite al menos 20 días antes de la fecha de mudanza. Mientras tanto, podés coordinar con el propietario anterior para que mantenga el servicio activo hasta el día del cambio de titular. Una vez aprobado el alta, descargá la app de Aguas Cordobesas: ahí vas a poder leer el medidor, pagar facturas y denunciar fugas sin tener que ir a una oficina.

Si la vivienda es alquilada, aclarale al propietario que el alta a tu nombre no implica que te hagas cargo de deudas anteriores: la empresa separa las responsabilidades. Guardá siempre el comprobante de alta y la foto del medidor el día que lo colocan; te servirá para cualquier reclamo futuro.

Por último, recordá que el servicio de agua no es solo un comodín: en Córdoba, con veranos cada vez más secos, tener el alta al día evita problemas de presión y asegura que el líquido llegue en condiciones. Hacerlo bien desde el principio te permite disfrutar de tu nuevo hogar sin preocupaciones desde el primer día.

(Fuente: información oficial de Aguas Cordobesas actualizada a agosto de 2026)