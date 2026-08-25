Córdoba incorpora cámaras ALPR que detectan patentes con pedido de captura

El municipio sumó cuatro cámaras fijas y cinco móviles que leen patentes las 24 horas, consultan en tiempo real bases del Ministerio Público Fiscal y alertan automáticamente. Se busca maximizar la detección de vehículos robados sin revelar sus ubicaciones.

El municipio de Córdoba puso en marcha un sistema de cámaras con tecnología ALPR (Automatic License Plate Reader) que permite detectar en tiempo real vehículos con pedido de captura. Lucas Carpio, administrador general del Tribunal de Faltas, detalló el funcionamiento en el programa Ahora Noticias.

Se instalaron cuatro cámaras fijas en puntos estratégicos de la capital y cinco grabadoras adicionales montadas sobre los vehículos de la Guardia Urbana. Estas nueve unidades graban video las 24 horas, reconocen automáticamente las patentes de autos y motos, y envían la información al Centro de Monitoreo Urbano de la Justicia Administrativa de Faltas.

“Preferimos no dar a conocer los lugares donde están emplazadas, porque esto está asociado a una cuestión de poder identificar vehículos con pedido de captura”, explicó Carpio. El plan incluye desplazar periódicamente estos puntos fijos para mantener el factor sorpresa y maximizar su efectividad.

Cómo operan las cámaras ALPR

Las cámaras apuntan directamente a la calle y leen patentes de forma continua. Una vez capturada la imagen, el sistema consulta de manera automática las bases de datos del Ministerio Público Fiscal, donde se registran los vehículos denunciados como robados. “Es todo automático, en cuestión de segundos”, sintetizó el funcionario.

Cuando se detecta una coincidencia, se genera una alarma inmediata. A partir de allí, el municipio coordina con la Policía de la Provincia y la Secretaría de Seguridad de la Capital, a cargo de Juan Manuel Araos, y con el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros para la localización y aprehensión del vehículo.

Las bases de datos se actualizan en tiempo real con cada denuncia de hurto que ingresa al Ministerio Público Fiscal. De esta forma, el sistema puede contrastar la patente leída con los registros vigentes sin necesidad de intervención humana.

Alcance y complementariedad

Carpio detalló que el municipio administra actualmente unas 40 cámaras propias, dentro de las cuales se encuentran estas nuevas unidades ALPR. Estas se suman a las aproximadamente 170 cámaras instaladas por la Policía de la Provincia. Las nuevas no requieren operador y tienen capacidad para registrar más de 24 mil patentes por día.

Además de la detección de patentes, el proyecto contempla emplazar cámaras en espacios públicos como avenidas, plazas y parques para registrar otro tipo de infracciones, como arrojar basura en la vía pública. Sin embargo, Carpio aclaró que por el momento el foco no está puesto en el registro facial de ciudadanos, sino en el control vehicular y de faltas administrativas.

El sistema se integra al trabajo conjunto entre la Municipalidad y el gobierno provincial en materia de seguridad. Según Carpio, el objetivo es avanzar en distintas líneas de acción para mejorar el orden en la ciudad.

Esta incorporación forma parte de una política más amplia de modernización del monitoreo urbano que busca combinar tecnología, movilidad de los dispositivos y coordinación interinstitucional. Las cámaras fijas y móviles permitirán una cobertura más dinámica de los espacios públicos de la capital cordobesa.

Fuente: CBA24N